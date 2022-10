Cyril Hanouna svarer Sofia Aram, fornærmet som «den verste typen barbar» (VIDEO)

På showet hennes mandag kveld svarte Cyril Hanouna til Sophia Aram: «Som alle franskmenn har vi ytringsfrihet. Alle de som skrev lederartikler som Sofia Arum i France Inter bør etterforskes av Arcam (den franske offentlige myndigheten for regulering av audiovisuell og digital kommunikasjon), fordi det å le av dette og fornærme meg er for alvorlig. Vi vet at hun ikke er morsom. Men nå vet vi at hun var en fredløs. »