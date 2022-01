Cyril Hanuna vender tilbake til muskelutvekslingen mellom Mellonson og Zemor: “Publikum så på et ekte show i går”

Denne torsdagskvelden mottok Cyril Hanuna Jean-Luc Mலlenchon på showet “Face à Baba” på C8. Mens han diskuterte det subtile spørsmålet om immigrasjon med Eric Gemmer, ble kandidaten for La France Inquisition kastet ut. Mellonson, irritert over motstanderens ord under løpet for Elysee, erklærte spesifikt: “I nisjen, hunden.” En linje vakte raskt oppsikt og fikk ham mange kritikere.

Cyril Hannah, invitert av Jean-Marc Morandini, kom tilbake til lysbildet. “Eric Jemmore og Jean-Luc Mன்சlenchon slo hverandre på en stor bane i går kveld. Stilt overfor Eric Zemor var det mer et verbalt spill enn en utveksling i to virkelige prosjekter. Det var mer på showet“, var hovedverten til C8 enig.”I mitt show er tanken (…) at politikere kan gå enda lenger. Noen ganger ser du ting du ikke har sett på et annet program. Jean-Luc Mélenchon følte seg komfortabel med meg, så han var mer naturlig enn vanligHanana gjentok at hun følte at publikum ble holdt til et “ekte show” torsdag kveld.

“Finne den rette balansen”

Programlederen av “Touche pas à mon poste” understreket viktigheten av å gi informativt innhold til sitt publikum. “Bare fordi de er i Honona, betyr det ikke at folk ikke vil ha en base. Du må finne den rette balansen for at unge mennesker skal være interessert i politikk og være lettere enn de kan være på andre tradisjonelle arrangementer.“.

Det neste showet, “Face à Baba” vil bli arrangert av republikaneren Valerie Beckress, før et nummer dedikert til Marine Le Pen, Hanuna også nevner.