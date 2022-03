Cyril Saugrain: «Jeg er redd Van Eir ikke vil være i stand til å fjerne Van der Poyle i Le Ronde»

Travers la Flandre ga oss et show denne onsdagen på Flemish Road mellom Rochelle og Warehem. Smart suksess. Mathieu van der Poel hadde et strålende løp, var veloppdragen og hadde bein, og etter å ha passert målstreken bekreftet han onsdag at han ikke var sterk.

Cyril Sacrine ga seg selv til å øve tre spørsmål på Rodrigo Pinkens mikrofon.

Er det sannsynlig at denne versjonen av A Travers La Flandre vil gå ubeseiret av Van der Boyle? «Ja, tror jeg. Jeg tror det var ryttere med bein for å endre situasjonen på sykkelen. En av kameratene gjorde det bra. Jeg tror en Dice Benoit måtte vente på sjansen til å gå ut alene. Noen ganger har du bare å vente litt til.»

For Ron, neste søndag, vil vi sitere Van Airt, Boggar, Bitcoin og ærlig talt Van der Boyle. Hvem er favoritten av disse fire rytterne? «Fra det vi har sett siden sesongstart vil jeg si at Matthew van der Boyles friskhetsnivå sannsynligvis er en fordel. Van Airt var mer fokusert på løpene sine og han løp smartere, men jeg er redd Van Van Airt ikke vil klare å komme seg ut av van der Boyle på søndag. Og i Sprint er det lite ekstra kraft på siden av Van der Boeing. Men en bitcoin som opplevde vanskelige tider, fikk tilbake håpet i dag, og vi kjenner kvalitetene hans. Han kan gå fort i sprinten og noen ganger prøve å rømme ved å utnytte konkurransen om de to første. I dag vil han gjøre en liten feil, men jeg vil ikke avvise passasjen. Han skal løpe på søndag og han vil være en veldig farlig konkurrent.«

For første gang på lenge forlot ikke Patrick Leferrevre (quick step alpha vinyl) med støtte fra teamets prognoser. Hvordan nærme seg søndagsracing i raske trinn? «Dette kompliseres av det faktum at med løpets grep, ansvar, pleide laget å kjøre som menn, ledere i finalen. Vi må endre denne strategien fullstendig fordi vi vet at vi ikke har menn som kan reagere på vanskelige akselerasjoner. Vi må løpe annerledes, kanskje sette menn i spissen. Vi må prøve å komme oss i forkant av de store angrepene og kanskje kommer vi til finalen. Men i racing, på sykkelen, tror jeg at årets hurtig-trinn-team vil være mye kortere, noe som er eksepsjonelt.»