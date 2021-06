D.T. Williamson gjør isolering av smart plug for Nigerias gassrørledningstilkobling

Maritimt personale

STAVANGER, Norge – D.T. Williamson (DTW) har fullført sitt første isolasjonsarbeid for smarte plugger i offshore Nigeria.

Selskapet har jobbet for en stor operatør gjennom sin lokale partner Straits Energy & Maritime.

Isolering av 267 km (165 mil) naturgassrørledningsprosjekt, ifølge DTW, muliggjorde sikker utskifting og lekkasjetesting av driftsventiler uten å trykke systemet ned.

Dette er det siste i en serie på 47 smart plug-kampanjer fra DTV for operatører over hele verden siden 2001.

Smart-ikke-invasiv isolasjonsteknologi er designet for å redusere tomgangstid for produksjon under reparasjons- og utskiftingsarbeid, og for naturgassrør eliminerer det behovet for å utvide produktene.

For Nigeria-prosjektet ga de to pluggmodulene en dobbel barriere for å isolere rørinnholdet ved ledningstrykk på 80 bar (1160 psi). Det tredje volumet tillot romtryktesting av de nye ventilene ved 132 bar (1.915 PSI), mens isolasjonen var uavbrutt i 32 dager.

Straits, DTW og Operator jobber sammen for å løse epidemierelaterte mobiliseringsutfordringer for å sikre isolasjon i operatørens tidsplan.

Inkluderer videokonferanseaktiviteter som gjør det mulig for parter i Nigeria, Norge, Nederland og Storbritannia å vitne nesten til fabrikkens aksepttest.

Dette hjalp TDW med å levere enhetene på fire uker.

Når Smart Plug-isolasjonsenheten ble satt opp, utførte teamet døgnet rundt overvåking av team i Norge og Australia om natten når tilgangen til plattformen var begrenset, inkludert eksternt (via satellitt).

06/15/2021