ENEtter en dårlig prestasjon sist helg mot Louvain i ligaen, returnerte Union Saint-Gillois til seier i åpningskampen på den 17. dagen av D1A på Saint-Trudeau fredag.

Brussel-folket vant 1-2 takket være Denis Undevin Brasil som ledet listen over målscorere med 16 mål. Brussel-beboerne sikret seg førsteplassen med 37 poeng, syv mer enn Antwerpen, som spiller Derby mot Peirce på lørdag, og Brooke, som møter Serengeti på søndag. Sint-Trudeau, uavgjort med Christian Brules (63., 1-1), er 11. (21 poeng).

Til tross for deres fiasko, skuffet ikke trenerne deres start-XI. Bernd Hollerbach foretrakk Chris Durkin fremfor Steve de Rider og startet Felice Massey Kaur Mitoma i stedet for Damien Mark. Forfatteren av en god start på kampen mot OHL, japanerne var veldig rastløse, spesielt med isolasjonen av Bart Newcoop foran mål av Daniel Schmidt (8.) som derimot hadde en utmerket respons fra Anthony Morris . Et skudd fra Brules ble plassert i nederste hjørne (9.). Resten vil være mindre begeistret med aggressive kamper, som tvang Jasper Verkut til å invitere spillere til å bestille.

Brussel-folket prøvde å redusere spillet sitt ved å ikke gi Donte Vanceir og Undav rett … men den angripende unionistduoen var hensynsløse: etter å ha fløt over til høyre fant Vanceer Undavai i et nærliggende innlegg, og markerte hans 15. mål (32., 0) -1). Union fant den høyre klaffen og på et kryss fra venstre for Mitoma slo Christian Burgess en heading som Schmidt avviste med en fantastisk refleks (42.).

Hvis Kanariøyene hadde tatt starten av den andre perioden på egen hånd, ville ikke gjenoppkomsten av Yuma Suzuki (53, 57.) ha rystet Morris. Den luxembourgske keeperen ble derimot overrasket over Brules’ angrep (63, 1-1). Sint-Truden begynte deretter å jage tre poeng, men i det ene hjørnet av Teddy Dumaen tok Undav (1m 78) Taichi Hara, som snudde tretten centimeter (73., 1-2). Derfra klarte Unionen sin front godt og tok fysisk forbi motstanderen som tidvis forsøkte å intensivere bevegelsene.

