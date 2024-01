D2 ACFF: Tournai på scenen, Dubais kaster enkelt ut Jette, tom poengsum for Verviers, Mons og Rochefort vinner

D2 ACFF (dag 18):

FT-turnering 3 – 1 klype

Mål: Destrain (1-0, 18.), Lesbein (1-1, 49.), Bruckert (2-1, 60.), Henry (3-1, 69.)

FT jet 1 – 4 tubice/saltlake

Mål: El Omari (0-1, 1.), Graeme (0-2, 13.; 1-3, 58.; 1-4, 67.), Kamara (1-2, 43.)

Rødt kort: Nsinghi (Jets, 84.)

FT Mons 2 – 0 La Louvière Center

Mål: Gordon (1-0, 75.), Salasago (2-0, 87.)

FT Stade Verviétois 0 – 0 Union St-Gilloise B

FT Rochefort 1 – 0 Verlaine

Mål: Acevedo (1-0, 86.)

Det var helgetoppmøtet og det viste seg å være til fordel for Tournaisians. Chang tok en ubestridt seier mot Ed R Pinche og tok pallen sammenlagt foran sistnevnte. På sin side ventet Rochford til den 86. og Gregory Persios lille genistrek så Verlaine krysse mot Nelson Acevedo. Marquesans opprettholder et avstand på seks poeng med leder Mons, som tok seg tid til å finne starten mot La Louvière Centre. Dragons scoret to mål det siste kvarteret og har fått en flott start på 2024. Tubize Jet vant feltet uten problemer og i riktig bil, en lengde fra pallen. På bunnen av tabellen samlet Stade Vervitois kun én enhet hjemme mot Union St-Guillois B og er i en delikat situasjon.