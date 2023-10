D3 Amatørrangering fra bunn til D2 Amatør førsteplass: Dante Brogno, Mr. 85 % RAEC Mons

Når vi spør Dante Progno For å forklare årsakene til suksessen hans og metoden hans, kommer ett ord umiddelbart til hjernen: arbeid. Den tidligere Sporting de Charleroi-spilleren er en tøff trener, som krever av spillerne sine, men han trener med riktig mengde empati. «Jeg vil at spillerne mine skal føle seg bra. Alle skal vite hva de kan og ikke kan gjøre når de spiller. Det er veldig viktig fordi det er komplisert å sette individualitet i de elleve, for i dette laget trenger du det. Resultater i slutten» Monses guide forklarer. «For at alt dette skal være mulig, må du legge en strategi og en spilleplan basert på egenskapene til spillerne du har. Noen ganger, halvparten av tiden, er jeg ikke fornøyd fordi noe element ikke er tatt med. Det jeg hører er at jeg prøver å oppmuntre dem, vekke dem og noen ganger slå dem, men hvis vi alltid følger disse prinsippene med respekt og disiplin, kan vi gjøre gode ting.»

Men Carroll, en 57 år gammel tekniker, kjenner også miljøet han opererer i. I Mons-laget har alle en profesjonell aktivitet utenom fotballen. «Å trene en amatørklubb er ikke lett. Med et profesjonelt lag er det mer, fordi du fokuserer med laget ditt fra morgen til kveld. Her jobber spillerne mine på dagtid. Med min fysiske trener, så vi må. Finn en bestemt balanse. Dette er amatør. Verden, vi må tilpasse oss. For eksempel gutter som har en dårlig natt fordi barnet deres er syk, og gutter som går på jobb hele dagen, kommer på trening om kvelden med knær. Vi må ta hensyn til dette, og med mine ansatte må vi ha alle disse aspektene i bakhodet. Mons om dagen Tro det eller ei, det er ikke en profesjonell klubb. Du må fortsette å gå opp trappene, klubben klatrer dem i høy hastighet , og du må være forsiktig så du ikke bryter ansiktet ditt.»