«Da han var på sykehuset ropte han på meg for at jeg ikke dro dit.»

Denne lørdagen 12. mars hyllet Natalie Marquez mannen sin, Jean-Pierre Bernard, ved å presse ham til å fortsette å spille til tross for at han var på sykehuset.

Denne onsdagen 9. mars tok Natalie Marquez farvel med ektemannen Jean-Pierre Bernard, som døde for en uke siden. Denne lørdagskvelden sto stjernekona til franske JT allerede på scenen for en teaterforestilling.

På Instagram forklarte Natalie Marquez at hun hadde tatt sin «evige kjærlighet» til Jean-Pierre tilbake på scenen. Skuespillerinnen kom tilbake til scenen i Nandes for å spille i stykket «Les Tontons Forces». På Instagram la han ut en hard melding etter opptredenen.

Moren til Lou og Tom Bernard skrev: «Det var vår evige kjærlighet og vår felles lidenskap for teater som gjorde at jeg kunne gå på scenen i går kveld.» «Du lovet å ikke forlate meg, jeg gjorde det, dette stykket var omgitt av vennligheten og støtten fra mine allierte i stykket «Les Tandens Forces» … Det var veldig vanskelig, men jeg måtte gjøre … Takket være offentligheten i Nantes for å støtte meg … Denne applausen For deg. Jeg savner deg så mye ”, leser vi på Natalie Marquez sin Instagram-konto.

Og i denne videoen med denne milde hyllesten til mannen hennes, kan vi se Natalie og hennes medstjerner hilse på publikum. En av soldatene, Philippe Chevalier, ble applaudert av publikum som «vår elskede Jean-Pierre». Dette ble etterfulgt av lang applaus, som rørte Natalie Marquez hardt. «Han kommer til å bli veldig glad for å se meg på scenen i kveld. Du vet Jean-Pierre, han har alltid ønsket å jobbe, aldri slutte. For ham ønsket jeg å spille i kveld. Da han allerede var på sykehuset, da jeg avlyste show , Han ropte på meg for at jeg ikke dro, la Natalie til.