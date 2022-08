da Napster-kometen traff den musikalske planeten frontalt

Napster, flyktig som en komet, krysset den musikalske himmelen for å kunngjøre katastrofer. 409414998/Ralf – stock.adobe.com

MUSIKK I ALLE STATER (1/5) – I CD-ens storhetstid var bransjen euforisk. I løpet av to år gjorde en ung geek, Shawn Fanning, det til et falleferdig åker.

På tjue år har musikkindustrien gått fra eufori til depresjon før de har funnet en ny ungdom. Sjelden har kulturnæringen vært så avhengig av teknologiske innovasjoner som har tvunget den til stadig å finne opp seg selv på nytt.

Våren 1999 hersket eufori i plateselskapene. På fasilitetene til EMI, MCA, Virgin, BMG, av verdensmusikk, Sony Music eller Warner Music, fulgte partene etter hverandre for å feire platesalget av CDer av Britney Spears, Mariah Carey eller Ricky Martin. Det svaiet fint på latinske rytmer, og champagnen rant. Men musikkverdenen visste fortsatt ikke at hun danset på kanten av en vulkan. Han så aldri for seg at halvparten av disse glade plateselskapene skulle forsvinne i løpet av de neste årene.

For på samme tid, i Silicon Valley, tre unge nerder i begynnelsen av 20-årene, Shawn Fanning, Sean Parker og John Fanning, slapp en skikkelig klasebombe i juni…