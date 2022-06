Den fremtidige Standard de Liege-treneren ga Stromskotset Norgestittelen i 2013 for første gang på 43 år.

Informasjonen var offisiell for en time siden: Ronnie Dela Han er ny trener for Standard de Liege. Det har vært en revolusjonerende periode på Muse-kysten siden klubben ble kjøpt av 777 partnere. Selv om det amerikanske investeringsfondet kommer med et godt beløp i lommene, vil kun en liten del av overgangsvinduet bli brukt til rekruttering i løpet av dette sommervinduet.

Det plager ikke den 46 år gamle treneren mye. Han begynte sin trenerkarriere i IL Brodd i 2005, tre år før han begynte i Premier League-klubben Stromscott, som endte på ellevte plass i den sovende ligaen. Om fem år vil den norske treneren bruke de minimale økonomiske midlene til å bryte dominansen til Molde og Rosenborg og føre laget sitt til NM-tittelen i 2013 etter å ha vunnet trofeet for tre år siden.

Mest bemerkelsesverdig av denne prestasjonen var det faktum at mellom 2008 og 2014 brukte Stromskatset 5 275 000 på overgangsmarkedet, for én spiller: den norske midtforsvareren Jல்rl Andrei Storbeck. I løpet av sine seks år i klubben, Ronnie Dela Utplasserte 73 forskjellige spillere, kun Storbæk krevde overgangssum. balansere? I tillegg til gratis spillere og lån. Det har absolutt vært feil i denne rekrutteringen, men Standards fremtidige trener har på fem år klart å vinne to trofeer med et lag som vanligvis er under mesterskapet og med tøff økonomisk støtte. Dette er den andre norske mesterskapstittelen i klubbens historie siden 1970.

I tillegg til hans gode forhold til Ruchs nye sportsdirektør Ferkel Harkin, Noe som også kan være en grunn for ham til å komme til Schlesin. De fleste utålmodige Standard-supportere må være tålmodige og innrømme at noen besøk ikke direkte ga de forventede resultatene, men denne manageren er absolutt i stand til å danne et lag og i stand til å vinne trofeer. Kan han gjøre det i vårt belgiske mesterskap? Svaret vil foreligge om noen år til.