«Da ryggen ble snudd…»: Hvordan Laetitia Halliday ville ha ødelagt stemningen i Johnnys stab

Ifølge ham selv er han «sjefen». Dalyers tidligere sjåfør, Patrick RousselI en bok beskriver hun de 17 årene hun tilbrakte med sangeren uten noen innrømmelser. Alle kalte ham Johnny, publisert 15. juni 2023 av Mareuil Éditions. Fra bak forhenget finner vi statuen av ungdommen. Johnny på den ene siden «Turer, TV-programmer» . På den annen side, en «Festivalkvelder, på Route 66 på en Harley-Davidson, fra Paris til Dakar, men under reiser til Vietnam for Jade og Joy eller hennes sykehusinnleggelse.» . En tur fra Marnes-la-Coquette til Los Angeles Den siste kona til sangeren, Patrick Russell Pins Strengt avsnitt for avsnitt.

Ifølge kunstnerens fortrolige, Laeticia Hallyday ville ha bidratt sterkt til å ødelegge stemningen Inn i Johnnys stab. For eksempel foreslår Patrick Roussel at dette ville være «Visst å være svært krevende» Opptakene til reklamefilmene går så langt som opprører det tekniske teamet å pålegge «Hans egne samarbeidspartnere» . Beslaget ville ha demoralisert det aktuelle merket og ført til at paret mistet gullavtalen. Laeticia ville også vært det En dårlig innflytelseIfølge ektemannens fortrolige, På konserter. «Johnny synes noen ganger det er vanskelig å påtvinge nærværet til sine egne venner» , skriver den tidligere sjåføren. Velg selv setlisten hans. » Så snart hun ble vendt ryggen til, ble talen sluppet. » Lojalitet til Johnny ville ha tvunget Patrick Roussel til å vise respekt for sin arbeidsgivers kone.

Laetitia Hallidays innflytelse på Johnnys liv

Ikke fornøyd med å så splid i ektemannens rekker, Laetitia Halliday Ville ha vært stolt av å legge inn to øre «kunst» , sier Patrick Roussel. Sistnevnte avslører at moren til Jade og Joy ville ha gjort det Press for å lage et album Mot råd fra plateselskapet Warner Bros. En fiktiv tvist mellom ham og selskapets sjef Thierry Chassagne i Los Angeles. «Jeg var ikke der, men det ble rapportert til meg» , med henvisning til Daliers tidligere sjåfør. Like måte, En krangel mellom Laeticia og Jean-Claude Camus I følge denne kritikeren er skillet mellom produsenten og ungdomsidolet delvis stengt. EN «Avtale» Lagardère vil endelig med selskapet «Veltet […] Etter inngripen fra Laetitias venn som ønsket å avansere til manager». Informasjon som ville vært «Rapportere» Patrick forsikret Roussel om Dowliers kone.