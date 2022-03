Da Simpsons spådde krig i Ukraina

Den 19. utgaven av sesong 9 ser ut til å være skaperne av The Simpsons En ny tid Foran dem var det en krystallkule. Faktisk, i 1998 sendte FOX denne episoden med tittelen «A Homer at Sea». Vi ser vår Homer feilaktig skyte torpedoer fra en atomubåt i det russiske hav. En stor feil som forårsaket gjenfødelsen av Sovjetunionen. Resultater? Landet kaster sine tropper og stridsvogner ut i gatene. Hvis de aktuelle gatene ikke er Kiev eller Mariupol, skjelver saften hentet fra tegneserien – spesielt når vi ser gjenoppbyggingen av Berlinmuren eller Lenins oppstandelse – i ryggraden.

– Det gjør meg vondt å si dette, men jeg er født i 1961, og Sovjetunionens spøkelse har forfulgt meg i mer enn tretti år av livet mitt, sa manusforfatter AL Jean til The Hollywood Reporter. , Denne episoden er dessverre mer enn en spådom. Vi forstår at ting kommer til å bli verre (…) Historiske angrep vil egentlig ikke forsvinne og du bør alltid være veldig på vakt. I 1998, da serien ble sendt, kan vi ha vært på toppen av forholdet mellom USA og Russland. Men når Putin kom til makten, skjønte alle at han var dårlig og at dårlige ting kom til å skje til slutt.