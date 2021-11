Dacia Spring: En lovende start i Frankrike også?

Ikke bare på den europeiske fronten har den helt nye Dacia en god start på karrieren, også i Frankrike. Den har allerede en fremtredende plass i vurderingen av de bestselgende elbilene i vårt territorium.

Sjette mest solgte elbil siden begynnelsen av året

i stedet for dommeren. Introdusert i slutten av 2020, markedsført i mars 2021, levert til sine første kunder på høsten, er den fortsatt veldig ung. Den kan imidlertid allerede skryte av å være den sjette elbilen som er bredt distribuert i Frankrike siden begynnelsen av året. På de første 5 plassene finner vi modeller som startet karrieren før henne : Tesla Model 3, absolutt langt fremme til tross for sine høyere priser, hvis suksess nå er ubestridt. Mais aussi deux proches cousines, la Renault Zoé dont le poids des ans commence à se faire sentir (- 37,3%) og la Twingo E-Tech Electric, qui fait à peine mieux que la Spring alors qu’elle est commercialisée, elle , siden begynnelsen av året. Det er ingen tvil om at den rumenske el-bybilen burde prestere bedre i 2022 i sitt første hele år, kanskje en plass på pallen?

Det er veldig populært blant enkeltpersoner, som alltid i Dacia

Dessuten avslører en rask titt på salg til enkeltpersoner at disse gode forretningsresultatene ikke bare er et resultat av den enorme tilgangen til nettverket for å fremheve nyheten. Faktisk, Av de 5.704 fjærene som ble solgt i år, ble nesten en tredjedel (3.783) solgt til privatpersoner. Dette er fikset på Dacia, og er bekreftet for denne modellen. Kort sagt, begynnelsen er allerede positiv, og det gjenstår å se om dette gode momentumet vil fortsette inn i fremtiden.

Topp 10 bestselgende elbiler fra januar til oktober 2021