Det er klart at Jawad Bentaoud bare tiltrekker seg problemer når han er vert for folk i hjemmet sitt. Mannen ønsket to terrorister involvert i Paris-angrepene 13. november 2015, Abdelhamid Abaaoud og Saqib Akrouh, velkommen inn i hjemmet sitt.

Den 13. november beordret Jawad Bentaoud bestemt erstatning til ofrene Dette er våre jevnaldrende parisisk I morges ble en «dash-eier» angivelig overfalt i hjemmet sitt av en ung hushjelp. Rundt klokken 21.00 ble politiet kalt til hjemmet til Jawad Pentaud i Garbeil-Essonnes, ikke langt fra Paris. Mannen som er anklaget for å huse terrorister i angrepet 13. november, forklarte til myndighetene at han var blitt angrepet med en hammer av en 22 år gammel kvinne. Han skal ha gitt forvirrende forklaringer til politiet og ønsket ikke å sende inn en klage eller bli hentet av nødetatene. En åpen forespørsel Évry politistasjon har startet etterforskning. Den unge kvinnen, som ennå ikke er identifisert, stakk av. Ifølge Jawad Bentaoud hadde han vært under angrep i hjemmet sitt i flere dager.