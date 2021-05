Dag 5 – Norge til Israel

Norge – Første øvelsesrapport her

Fortsetter med en annen delegasjon som er veldig klar og norske Dicks leverer tre gode løp. I likhet med Litauen og Kypros kan det nå bli sendt og avsluttet. Det er lite å legge til; Du vil glede deg over dette hvis du liker Dix’s skit. Jeg tror ytelsen fortsatt er høy.

Kroatia – Første øvelsesrapport her

Det er også i pengene. Albina er trygg og bestemt i skuespillet. Hvis du vurderer dette som en frittstående forestilling, er det faktisk ganske bra. Poenget med dette showet er å dømme mot andre bidrag. Bare i denne halvdelen av semifinalen er det 5 kvinnelige sangere som synger popsanger med 4 eller 5 dansere, hver med unntak av en sang: Kypros, Kroatia, Israel, Aserbajdsjan og Malta. Sikkert alle disse kan ikke gjøre det til en slik kamp på rad? Litauen, Russland og Sverige har ankommet siden i morges, og Ukraina kommer – etter mitt syn alle de døde sertifikatene for å kvalifisere seg – det er plass til å kjøre.

De kan alle skape dette, det er nok steder. Hvis en eller flere faller, vil det være interessant å se hva som skjer. Både Kroatia og Kypros har retrolyder som, selv om det er en stil, i høyeste grad er en renessanse, mens Kypros er et tilbakeblikk til den tidlige Gaga, selv om scenen er veldig gøy. Kanskje det vil være på kanten over Israel og / eller Aserbajdsjan?

Belgia – Første øvelsesrapport her

Ved den første øvelsen følte Belgia seg veldig polert. Det er lite å legge til her, de gir det effektivt. For å være ærlig viser det seg å være en uskarphet, og ingenting fortjener annet enn alt. Jeg Kan Se etter en måte å gjøre dette på, men jeg må minne meg selv på at sannsynlighet ikke er lik sannsynlighet, så jeg kaller dette ikke.

Israel – Første øvelsesrapport her

Eden presterte bedre på søndag, men gjorde noe arbeid. I likhet med hennes stemmer ser hun ut til å ikke kunne ringe hvor som helst. Det er noen elementer, spesielt kjolen avslører, at den føltes vanskelig og overflødig, så la oss se om hun har modifisert eller beholdt dette.

Det er det fortsatt. Det er bedre implementert nå, men jeg liker fortsatt ikke det hun avslørte. På slutten av den første øvelsen heves hennes kronehår ‘krone’ som en permanent del, som hun nå begynner å ha på seg.

Jeg er kanskje litt forhastet om stemmene. Det er noen øyeblikk de spør, og hun slutter med sinne å innrømme introduksjonen sin ved første fløytenotat fra den første reisen. Men for andre gang igjen var hun tilbake på sporet.

På scenen følte Eden svarene han ga på sin første pressekonferanse. Han er opptatt av å understreke at han ikke har noen innspill i å velge sangen, og at den bare holdt smak på seg selv etter at den ble valgt – for øvrig, la han raskt til det israelske folket. Misnøyen hennes da hun ble erklært vinneren, var virkelig synlig i hele ansiktet hennes. Er dette en strategi som skyver seg bort i håp om at hun ikke får? Hun kan være med på noe.

Gå tre; Kom igjen, du kan gjøre det.

Montyx

Bildekreditt: EBU / ANDRES PUTTING, EBU / THOMAS HANSES