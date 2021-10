Dagen Amanda sendte Lear Meneskin på tur

Over 75 år (takk til Govt for at dekket over dette mysteriet som alltid er begravet!), Har Amanda Lear ingenting å bevise for noen. Alternativt ble modellen, Dollys museum, suksessrike diskosanger (i Europa!), Skuespillerinne og TV -programleder virkelig elsket i Italia, hun jobbet veldig tett med svingende London, så tidens beste rock. Han er mest kjent for sitt engasjement med Brian Jones, et av grunnleggerne av Rolling Stone.

Spurt av Galla Ved lanseringen av sitt nye album, Tuberose22. oktober ga hun et arrangement med en hemmelighet. Etter hvert som hun ble vant til det, snakket hun om lang levetid. “Jeg beundrer fortsatt fordi jeg elsker rock, Hun sier. Jeg har Rolling Stones, Brian Ferry, David Bowie (han overtaler meg til å synge. Han synger og danser, lærerenotat.), Salvador Dali, Jimi Hendrix …Hun utnytter muligheten til å uttrykke sin “tragedie” med en italiensk kunstner: Meneskin. “Før de vant Eurovision, ville de at jeg skulle synge med dem. Uten å betale meg! Selvfølgelig nektet jeg.” I fjor, under den 71. utgaven av San Remo -festivalen. Damiano David og hans medarbeidere ønsket å dele “Amando” -paret med henne. Menskin vant sin plass for å representere Italia i Eurovision ved å vinne seremonien …

Hvis historien ikke forteller hvem den virkelige taperen i dette tilfellet er, er det ingen overraskelse at Menskin ringte Amanda Lear. Han er en stor stjerne i Italia. Gjennom musikkarrieren og spesielt gjennom TV. Siden 1978 har han vært vert for alle slags serier, spesielt forskjellige realityprogrammer og telekroker, spesielt for Silvio Berlusconis kanaler: Conale 5, Italia 1, Ride 4. og deretter Rail. Han har også fungert som jurymedlem for flere show, inkludert den italienske versjonen Dans med stjernene (Ballando con le Stelle), Miss Italy, etc.

Medlem Store hoder Fra 1980 til 2014 av Philippe Powert var han også på den lille skjermen i Frankrike. Han holdt møter med Roger Jabel, Christian Morin og Jean-Pierre Foucault. Hellig kveld!) Hvem ringte for å redde sitt publikum på halvmast.

I Tyskland er dette et erotisk prosjekt kalt Beep! Den ble levert på midten av 90-tallet. Det gjorde et seriøst rykte i det lille takvinduet i Spania.