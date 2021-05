Dagene for at Norge lander åtte ganger mer fisk ut av det engelske farvannet, er over LIA NICI | Uttrykk kommentar | Kommentar

En slik avtale vil komme Storbritannia til gode. Storbritannia tilbød et veldig rimelig og konsekvent tilbud, inkludert både tilgang og kvoteutveksling, og forsøkte å rette opp de ubalanserte ordningene under den forrige avtalen mellom EU og Norge. Under disse ordningene landet England omtrent åtte ganger mer fisk enn det noen gang hadde fanget i norske farvann.