Dagene på jorden forlenges på mystisk vis, og forskere vet (ennå) ikke hvorfor

av Atomklokker Sammen med presise astronomiske målinger har det nylig blitt avslørt at lengden på et døgn på jorden plutselig blir lengre. Dette fenomenet har viktige implikasjoner ikke bare for vår måling av tid, men også for GPS og andre teknologier som styrer våre moderne liv.

De siste tiårene har jordens rotasjon om sin akse, som bestemmer lengden på en dag, akselerert. Denne trenden har forkortet dagene våre; Faktisk i juni 2022 Vi har oppnådd bragden den dagen kort Omtrent et halvt århundre.

Men til tross for denne prestasjonen, siden 2020, har denne konstante akselerasjonen merkeligvis blitt til en nedgang: dagene blir lengre igjen, årsaken til det er foreløpig ukjent.

Selv om telefonklokkene våre viser at det er nøyaktig 24 timer i døgnet, varierer den faktiske tiden det tar for jorden å fullføre en enkelt rotasjon ganske mye. Disse endringene skjer nesten øyeblikkelig over millioner av år – selv jordskjelv og stormer kan spille en rolle. Så en dag faller svært sjelden sammen med det magiske tallet på 86 400 sekunder.

En planet i endring

Over millioner av år har jordens rotasjon blitt bremset av friksjonseffekter knyttet til tidevannet forårsaket av Månen. Denne prosessen legger til omtrent 2,3 millisekunder til lengden på hver dag hvert århundre. For noen milliarder år siden varte bare én jorddag 19 timer.

I løpet av de siste 20 000 årene har en annen prosess fungert i revers, og fremskyndet jordens rotasjon. På slutten av siste istid, den Smelte polare caps Trykket på overflaten avtok, og jordkappen begynte å bevege seg jevnt mot polene.

Akkurat som en ballettdanser spinner raskere når hun bringer armene nærmere kroppen – aksen hun spinner rundt – øker spinnhastigheten til planeten vår når hun kommer nærmere jordens akse. Denne prosessen reduseres med 0,6 millisekunder per århundre hver dag.

Over flere tiår og over lange perioder foregår også samhandling mellom jordas indre og overflate Store jordskjelv kan endre lengden på døgnet, men vanligvis i små mengder. For eksempel Det store jordskjelvet i Togo Et jordskjelv i 2011 i Japan, med en styrke på 8,9, ville ha akselerert jordens rotasjon med en relativt liten mengde. 1,8 mikrosekunder.

Bortsett fra disse store endringene, på kort sikt, har vær og klima store innvirkninger på jordens syklus, og forårsaker variasjoner i begge retninger.

Bi-månedlige og månedlige tidevannssykluser flytter masse rundt planeten, noe som får daglengden til å endre seg med opptil et millisekund i begge retninger. Vi kan observere variasjoner av bølger I dagtidsopptak opp til 18,6 år. Bevegelsen av atmosfæren vår har en spesielt sterk effekt, og havstrømmer spiller også en rolle. Snøpakke og sesongmessig nedbør, eller grunnvannsutvinning, endrer ting ytterligere.

Hvorfor bremser jorden plutselig opp?

Fra 1960-tallet begynte radioteleskopoperatører rundt om på planeten å utvikle teknikker for å Observer samtidig kosmiske objekter som kvasarerVi har svært nøyaktige estimater av jordens rotasjonshastighet.

En sammenligning mellom disse estimatene og atomuret avslørte en enestående daglengde de siste årene.

Men når vi fjerner svingningene i rotasjonshastighet forårsaket av tidevann og sesongmessige effekter, er det en oppsiktsvekkende åpenbaring. Selv om jorden nådde sin korteste dag 29. juni 2022, ser det ut til at langtidsbanen har endret seg fra smalere til lengre siden 2020. Denne endringen er enestående de siste 50 årene.

Årsaken til denne endringen er uklar. Dette kan skyldes endringer i værmønsteret La Niña klimahendelser Konsekvent, selv om disse har skjedd før. Selv om disse ikke har avviket mye fra normale smeltehastigheter de siste årene, kan iskappene smelte mer. Det kan ha sammenheng med det massive utbruddet av Tonga-vulkanen Pumper store mengder vann ut i atmosfæren ? Sannsynligvis ikke, med tanke på at det skjedde i januar 2022.

Forskere har antatt Denne nylige og mystiske endringen i planetens rotasjonshastighet er knyttet til et fenomen kjent som Chandler Oscillation » – Et lite avvik fra jordens rotasjonsakse på omtrent 430 dager. Observasjoner med radioteleskoper viser at oscillasjonen har avtatt de siste årene; Begge arrangementene kan kobles sammen.

En siste mulighet, som virker plausibel for oss, er at ingenting spesifikt har endret seg på eller rundt jorden. De kan være langsiktige tidevannseffekter som kombineres med andre periodiske prosesser for å produsere en midlertidig endring i jordens rotasjonshastighet.

Trenger vi et «negativt hoppsekund»?

Nøyaktig kunnskap om jordens rotasjonshastighet er avgjørende for mange applikasjoner – navigasjonssystemer som GPS ville rett og slett ikke fungert uten den. I tillegg, hvert annet eller tredje år, setter tidtakere inn Sprangsekunder Våre offisielle tidsskalaer sikrer at de ikke er synkronisert med planeten vår.

Hvis jorden skulle forskyve seg enda lenger, ville vi måtte innlemme et «negativt hoppsekund» – et enestående og Kan ødelegge internett.

Behovet for negative skuddsekunder anses som usannsynlig på dette tidspunktet. Foreløpig kan vi alle glede oss over nyhetene om noen ekstra millisekunder – i det minste for en liten stund – hver dag.

Matt KingDirektør for ARC Australian Center for Excellence in Antarctic Science, Universitetet i Tasmania Og Christopher WatsonUniversitetslektor, Institutt for geografi, planlegging og romfag, Universitetet i Tasmania

Denne artikkelen har blitt publisert på nytt Samtale Under Creative Commons-lisens. Les videreOriginal artikkel.





