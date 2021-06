Dagens fotballspill: De to første plasseringene i Norge er vakre for ytterligere tre poeng

onsdag Fotballspill den dagen fokuserer på de to første plasseringene på Norges topptur fordi begge sider ønsker å holde press på hverandre og få tre poeng til.

Mold vs Stromscotset

Eliteserie

30. juni onsdag, 17:00

Mold Host Stromskotset på Acre Stadium i Detim onsdag. Molt er for tiden 2. bak Bodo / Klimt, etter å ha spilt mindre enn en kamp på målforskjell, mens Stromscotse er 10. på midtbanen.

Mold kommer inn etter en 0-2 seier over mester Bodo / Klimt. Nå har de fire seire på rad, der de har scoret elleve mål. Molt har vunnet fire av sine fem hjemmekamper på hjemmebane og scoret minst to mål i fem av disse kampene. Molt har vunnet alle de tre hjemmekampene der de har scoret ti mål mot halvparten.

Stromscotz kommer inn etter å ha slått 3.-plasserte Sandeford hjemme for å opprettholde en ubeseiret start hjemme. Dette er en annen historie på veien fordi de for tiden har et eget punkt på tolv i ubeseiret. Stromskotset har allerede mistet to sider blant de fire beste, og skyver Bodo / Klimt 7-2. Totalt sett ble det tolv mål på fire fjerne kamper.

Sandefjord vs Boda / Klimt

Eliteserie

30. juni onsdag, 17:00

Reiser til Champions Photo / Climate launch pad for å komme til Sandefjord. Bodo / Klimt sitter for øyeblikket over Molde i målforskjell, men har spilt mer enn en kamp, ​​mens Sandefjord for tiden opptar 14. plass i sluttspillet og er ett poeng over den automatiske utgangssonen.

Til slutt gikk Sandefjord videre til 4-0-seier over Stramscott, noe som førte til fem nederlag på syv kamper. Et stort problem for dem er den store størrelsen på målene de er enige om. Så langt denne sesongen er 16 mål innrømmet, og i gjennomsnitt har ingen side sluppet inn mer (2,29 innrømmede mål per kamp). Sandefjord har tapt 1-3 & 1-2 for både Mold og Rosenborg i tre av de fire kampene de har spilt hjemme så langt.

Etter et 0-2-nederlag mot Bodo / Klimt Moldova stoppet de Stoke 4-1, 32 minutter senere for å gjøre 4-0. Selv om Bodo har falt fire poeng på sine elleve kamper denne sesongen, er de alle mot første omgang. Klimt har scoret 20 mål mot nedre halvdel i alle seks kampene sine. Klimt har scoret minst to mål på sine syv seire så langt denne sesongen.

Dagspill

Molt ser ut til å utvide sin seiersrekke til fem og må gjøre det hjemme i Stromskotset. Dette er deres sterkeste angrep, og de må gjøre det ved å score minst to mål. Poto / Klimt har 100% rekord mot de nederste halvdelene, og bør holde det målet intakt mot Sandeford-siden, som oppnår flere mål.

Overvinn mold & Over 1,5 mål

Bot / Klimt vant 1,5 mål

Dobbeltbetaling 1,61 / 1 (sengeplass)

Del dine spådommer på sosiale medier