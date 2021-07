Dagens fotballspill: Norge fokuserer på søndag

På søndager Jeg ser fokuset på ett spill fra de to første divisjonene i Norge. Både Hamcomb og Mold er i toppen av sine respektive divisjoner og er ganske mye 3 poeng fra hverandre.

Humcom mot anesane

Den første delen

11. juli søndag, 14:00

Hamcom vert ஸ்ட் sane på Priscilla Arena søndag ettermiddag. Vertene har for tiden 3 poeng som er tydelig plassert øverst på tabellen, i mellomtiden er publikum -Sen åttende på mellomtabellen.

Hamcomb er 1-4 opp mot åpningsspillet, med fem seire fra de siste seks. Siden Hamcomb har vært sterke hjemme så langt denne sesongen, har de ikke sluppet inn i alle fem av de fire kampene de har vunnet. De har scoret 2+ poeng på alle fem kampene og har scoret totalt tolv mål hjemme. Hamcomb er ubeseiret på 7. plass og vant seks av syv kamper.

Chan har vært i dårlig form siden de tapte fire av de fem siste kampene og ikke har vunnet. De har sluppet inn sine tre siste seks ganger og scoret i ensomhet. Ane Chan har allerede tapt alle tre kampene mot Hammo i ligaen.

Mold vs odd

Eliteserie

11. juli søndag, 17:00

Mold vert Odd søndag på Deedee Acres Stadium. Vertene sitter ved bordet og spiller tydelig to poeng per bilde / klimaks. Odd derimot sitter for tiden på 6. plass.

Molt har kommet inn etter 1-0 nederlag mot Surfs sist, og endte fem seire på rad. Molt har vunnet fem av seks kamper hjemme denne sesongen. Å score mål har ikke vært noe problem denne sesongen, ettersom de har scoret totalt 17 mål med 2+ poeng på seks kamper.

Oddet kom perfekt inn etter en sen uavgjort hjemme mot Rosenborg, og utvidet det ubeseirede løpet til fem kamper. Ikke langt hjemmefra har de bare vunnet to av seks kamper, med to seire mot de tre nederste sidene. Singelen har ennå ikke holdt nullen på veien mot å nå åtte mål denne sesongen.

Dagspill

Hamcom har ikke fullt ut formet sin gode form med 3 poeng til mot en 3-kanalside. Molt topper tabellen ved å svare på forrige ukes nederlag og opprettholde sin sterke hjemmekamp ved å slå et merkelig lag uten å savne sin sterke målscorer.

Hamcom å vinne

Molt vant og scoret over 1,5 mål

Dobbeltbetaling 6/4 (Pet Victor)

