Dagens fotballspill: Om Norge på søndag

Søndag fotballspill setter meg tilbake i fokus på Norge og Elizerian. Støtter de beste sidene for begge ligaene.

Odd Vs Foto / Klima

Eliteserie

30. mai 30. søndag, 17:00

Odd Sunday er vert for mesterfotoet / klimaks på Skoker Arena. Single sitter for tiden 14. i Deportation Playoff Spot, mens Poto / Climate sitter igjen.

Odd er en av de 8 sidene vi fikk ekstra uke i starten av sesongen og har bare spilt 3 kamper. De har ingen god start fordi de for øyeblikket ikke lykkes. To uavgjorte mot 8. og 12. favorittlag i fjor og et nederlag mot nylig promoterte Lilestrom er deres resultater så langt. De spiller ikke noen av Bodos talenter og kan komme til tøff kamp.

Bodo kommer til dette stedet i ligaen etter å ha spilt inn 4 seire og uavgjort hjemme mot Rosenberg. Mål er igjen en vanlig funksjon i spillene sine ettersom de scorer 2+ i alle 5 kampene. Bote beseiret Odd 0-4 & 6-1 i sett i fjor.

Rosenborg mot Stoppack

Eliteserie

⏰ Søndag 30. mai, 17:00

Rosenborg-verten, som ligger på 2. plass, plasserte Stepak på 7. plass på Lerkendel Stadium søndag. Rosenberg skal være på toppen, mens Stoppack skal gå videre til en ubeseiret start.

Rosenborg avanserte til andreplassen i det 92. minutt fra Sandeford. Det har nå 3 seire fra sine 6 kamper, og selv om det ikke er stort, er det deres målformat. De er ligaens toppscorer med 15 poeng fra 6 kamper og 2+ poeng på sine 5 kamper.

Oddsen har kommet i dårlig form fordi standardene deres ikke er vunnet i de tre kampene. Den siste utflukten var et 1-0 nederlag mot nyopprykkede Lillestrom. Odd har ikke vunnet 10 siden forrige sesong.

Dagspill

Jeg støtter mesterne og serielederne Poto / Klimt for å starte doblingen. Jeg scoret minst to mål mot Rosenborg for å fullføre doblingen.

Foto / Klimt suksess

Rosenborg må score over 1,5

Dobbeltbetaling 1,66 / 1 (sengeplass)

