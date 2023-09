Dagens spørsmål på Vueltaen 2023: Er etappe 20 sammenlignbar med Liège-Bastogne-Liège, med Evenepoel den spennende dobbeltvinneren?

Torsdag, på tampen av sin 50. seier i karrieren, uttrykte han et ønske om å spille det stille for å bli med de beste i feltet. Men vi kjenner mesterens enorme appetitt, og siden den gang har han ombestemt seg.

«Lørdagens etappe er en av de jeg har sirklet i rødt lengehan sa. Men jeg må se hvordan beina mine ser ut. Etter et par store bakkeetapper skjønte jeg at de var tyngre enn vanlig. Men hvis jeg har en god natts søvn, hvorfor ikke prøve noe? Jumbo-Wisma vil sannsynligvis ønske å kontrollere løpet, så det gir ikke noe handlingsrom for de bedre klassifiserte rytterne i den generelle klassifiseringen. På den annen side vil det tillate en divisjon å utvikle seg.»

Hvis Remco Evenepoel har tenkt på denne etappen siden han kjente ruten til Vueltaen, er han en dobbel vinner å komme ut av ettersom denne siste etappen har følelsen av Liège-Bastogne-Liège.

Med sine ti 3. kategorisider, den siste 12 kilometer fra mål, minner denne etappen om Doyenne. Etter å ha nådd toppen av Alto San Lorenzo del Escorial (4,6 km med et gjennomsnitt på 6,6%), går pelotonget ned mot Guadarrama før et langt flatt underlag til mål. Dette vil faktisk gi ideer til Remko Evenboel og andre.