Etter en stor hit på Beersat-enga, Anderlecht avslutter 2021 veldig bra. Trener, Vincent Company, Gir en kort oppsummering av møtet. “Alle Pro League-kampene i år var tøffe. Vi hadde to viktige ting: å fullføre oppgaver og vise en god holdning. Etter det kom resultatet. Fysikken til konkurransen hjalp også “.

Den tidligere Devil’s-kapteinen lenket den samme grunnleggende elleveren for sjette gang på rad. “Jeg fokuserer på målet mitt om å ha 20 spillere som er i stand til å erstatte hverandre. Så lenge spillerne er klar over sitt ansvar for hvert trinn av spillet, kan vi beholde en eller annen profil. Selv om vi alltid er vant til at Anderlecht søker etter tekniske spillere og artister, er jeg fortsatt stolt over å se disse spillerne jobbe for laget.

Utnevnt til Doubles og Man of the Match, Yari Versheran Kommer tilbake i form. Selv om han ønsker å fremheve samarbeidsarbeid, noe for å tilfredsstille treneren hans. “Yari belønnet seg selv. Målene våre passeres i en eller to berøringer, og laget bringer ballen inn i riktig sone. Han burde vært på rett sted, men skuespillet hans er komplett selv om jeg ikke har sett ham. Fysisk arbeid Lear Reflow Imponerende for sin alder eller forbedring Joshua Jerzy“.

Vil våpenhvilen komme til feil tid i den beste formen for mus? Den tidligere forsvareren var sint. “Dagens Underlite må være ydmyk. Vi har fortsatt mye arbeid å gjøre. Det har ingenting å gjøre med våre siste resultater og flaks, det fungerer. Jeg vil se det samme fra dag én neste år.”

Noen dager før starten av vinterens overgangsvindu er det stille i Brussel Q1. “Jeg ønsker å beholde mine beste spillere. På plussiden eliminerer det usunn sukkerholdig mat fra kostholdet. Vi forbereder oss til kampen mot Standard.”