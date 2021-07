Daglig nyhetssammendrag: Statcraft, Skagerrak Energy for å levere grønt hydrogen til en transportør i Norge

Her er noen bemerkelsesverdige, rene teknologiske kunngjøringer fra hele verden:

Vannkraftselskapet Statkraft og det norske energiselskapet Skagerak Energi. Er valgt ut Donerer Grønt hydrogen til en bulkskip med null utslipp. Prosjektet planlegges å bli verdens første hydrogendrevne lasteskip og planlegges av byggevarefirmaet HeidelbergCement og det norske landbrukssamarbeidet Felleskjøpet. Konseptet innebærer å erstatte containere med hydrogen under trykk, som er fleksibelt slik at de kan brukes til transport og andre formål. Skipet skal frakte korn fra Østlandet til Vestlandet, stein og grus på vei tilbake og seile med grønt, utslippsfritt hydrogen med roterende seil. Prosjektet har som mål å redusere karbonutslipp i Norge.

SJVN Limited, et joint venture mellom sentralregjeringen og regjeringen i Himachal Pradesh, har nevnt Samlet inntekt på 32,13 milliarder kr (~ 432,43 millioner dollar) for regnskapsåret (Regnskapsåret) 2021, en økning på 4% sammenlignet med 30,95 milliarder riyaler (~ 416,54 millioner dollar) i løpet av regnskapsåret 2019-20. Selskapet hadde en kraftomsetning på 24,34 milliarder kr (~ 327,58 millioner dollar) vannkraft for året som endte 31. mars 2021, en nedgang på 8% sammenlignet med 26,43 milliarder dollar (~ 355,71 millioner dollar) for forrige tilsvarende år. Salget av vind- og solenergi var € 512,8 millioner (~ $ 6,91 millioner), en nedgang på 4% sammenlignet med Rs.535 millioner (~ $ 7,2 millioner) for regnskapsåret 2019-2020.

LNJ Bhilwara Collection Den kunngjorde sin inntreden i litiumionbatterivirksomheten gjennom sine egne markedsføringsenheter. Gruppen har inngått et joint venture med Pune-baserte Replus Engitech for å etablere et 1 GWh anlegg for litiumionbatterimoduler og -pakker, batteristyringssystemer, energiledelsessystemer og containeriserte batteriløsninger. Greenfield-anlegget i Pune vil være i drift innen midten av 2022, med en kapasitet på 1 gigawatt-time i den første fasen. Selskapet har som mål å øke kapasiteten til 5G Wh innen 2024 i en andre fase. Produktene skal imøtekomme store energilagringssystemer for fornybar integrering, små nett, verktøystøtte, tog, telekommunikasjon og datasentre, blant andre.

Det eier Masdar Renewable Energy, et datterselskap av Mubadala Investment Company kunngjøre Undertegner en strategisk avtale med Iraks regjering Å utvikle solcelleprosjekter i landet med en total kapasitet på ikke mindre enn 2 gigawatt. Masdar vil generere solenergi gjennom prosjekter i det sentrale og sørlige Irak. Irak satser på 10 GW til 12 GW (20-25%) av energien som kommer fra fornybare kilder.