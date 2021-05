Dagssatsning: Gå tilbake til Belgia for mål og doble tilbake til Norge på torsdag

Jeg kommer tilbake til et annet reisemål i Belgia for å se Dagens seng på torsdag, og deretter dra til Norge for første gang.

Zenk vs Royal Antwerp

Opp Jubilee Pro League

⏰ Torsdag 20. mai, 17:30

Hvis søppelvert Antwerpen ikke klarer å vinne, blir han kronet som mester før kampen med Club Brooke Anderlecht. Antwerpen, derimot, må beholde små sjanser for å bli nummer to og vinne for å kvalifisere seg til Champions League-kvalifiseringen.

Jenkins kamper er fulle av mål hele sesongen. Alle de siste 13 seriekampene har sett minst to mål, hvorav 11 har gått over 2,5 mål. Spesielt hjemmekampene deres så mange mål med 19 mål, minst to mål, og 13 gikk over 2,5 mål. Ingen av sidene har scoret flere mål enn Jenkins 42 hjemme i den belgiske ligaen, selv om de bare har klart 5 rene ark på de 19 hjemmekampene.

Antwerpens kamper denne sesongen er også fulle av underholdning og mål. De har 35 mål på de siste 9 kampene alene, hvorav 7 er over 2,5. Antwerpen har en sterk scoringsrekord i scoringer på veien, og scorer 30 av 15 av sine 19 fjerne kamper. The Clean Papers var ikke deres sterke side, og tapte 27 mål på 15 fjerne kamper.

Rosenborg mot Bran

Eliteserie

⏰ Torsdag 20. mai, 19.30

Dette er bare sesongens 4. kamp på begge sider, vanligvis litt tidlig på sesongen for å bli involvert i en liga, men dette spillet skilte seg ut for meg med forskjellige starter på begge sider.

Rosenborg har vunnet en og remis to uten å miste sesongen. Selv om dette kan virke som en god start, er de to uavgjorte hjemmene til Valerenca (rangert 3. rett over Rosenborg) og Bodo / Klimt (nåværende mestere og fjorårets mulige 90 av 81 poeng)). Rosenborgs eneste hjemmekamp var 5-0-seier over Viking.

Bran tapte derimot alle tre kampene og fikk en katastrofal start på sesongen med totalt 10-1. To av disse nederlagene gjorde at Viking tapte 3-1 (Rosenborg 5-0) og Moldova har endt på andreplass 4-0 de siste årene.

Dagspill

Jeg støtter målene i Belgia igjen for begge sider som vanligvis er involvert i høyt scorende spill. Tre møter fra begge sider denne sesongen har gitt 16 mål, hvorav alle tre er over 2,5 mål. Så er det et møte mellom de to sidene i Norge, der de startet sine respektive kampanjer i forskjellige former. Kan ikke se noe annet enn en komfortabel hjemmesuksess.

Genk vs Royal Antwerp over 2,5 mål.

Rosenborg vant med 1,5 mål

Dobbel lading 31/20 (Pet Victor)

