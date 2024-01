Dakar 2024: Guillaume de Mevius utmerker seg blant Toyotaistene

Etter sine problemer dagen før, ønsket vår nasjonal Guillaume de Mevius å sette rekorden rett. Prabankhan viste eksemplarisk visdom og kom på topp 5 på tirsdag. «Trinn 4 gikk bra» Kommentarer av Guillaume de Mévius. «Vi startet den 31., så vi hadde litt støv. Vi passerte 15 biler. Navigasjonen var komplisert, men vi klarte oss bra. Min co-driver Xavier Panseri gjorde en god jobb. Vi tapte litt tid uten å gå oss vill.»

Guillaume de Mévius ble presset tilbake i løpsretningen etter en uheldig avslutning. «Så det er en god dag, men vi får to minutter til å gå fort i 30 km/t-sonen. Det var forvirrende med biler som kastet opp støv, cruisekontrollen var ikke aktivert og jeg akselererte ved et uhell i noen sekunder. Det ble oppdaget med en gang og jeg fikk en bot. Så vi flytter fra 5. til 7. på dagen.

Men i sin ulykke kunne Gregorys sønn regne seg lykkelig. Den nest beste «Toyotist» etter Al Rajhi, han kan sikte på en god avslutning, i motsetning til den fortsatt lovende Seth Quintero. «Bilen gikk som et urverk, og det var bemerkelsesverdig å vite at lagkameratene mine var påvirket. Seth Quintero mistet all oljen og måtte stoppe. Guerlain Chicherit hadde servostyringsproblemer, mens Romain Dumas også hadde mekaniske problemer.

Guillaume de Mévius er nå tilbake på den foreløpige topp 10, men mange farer venter på ham. «Denne onsdagen har vi en veldig kort spesial med veldig lang tilknytning. Men det blir bare middels vanskelige bakker. Jeg gjorde denne delen i fjor, og det var veldig vanskelig. Jeg forventer at det blir vanskelig.