Dakar 2024: Loeb og Lurkin i «repeat»-modus

Siden han kom til Dakar med Peugeot Armada i Sør-Amerika, har Sébastien Loeb stort sett fokusert på å vinne. Det nærmeste han kom målet var i 2017 da han måtte gi fra seg kommandoen to posisjoner fra slutten. Som nummer to under de to siste utgavene, er Loeb langt fra frontløperne, etter å ha hatt en tøff tid siden hans store avgang fra Al Ula. Men Alsace, dyktig ledet av belgiske Fabian Lurgue, er en formidabel løper som vet bedre enn noen andre at et «comeback» aldri er umulig. Hvor mange ganger har Alsace frigjort seg fra tilsynelatende håpløse situasjoner i WRC?

baby Foreløpig er vi i konkurranse. Ved å signere ripen denne tirsdagen, husket den ni ganger verdensmesteren i rally at en seier på Dakar var hans eneste mål for å avslutte karrieren. Denne raidsuksessen er nesten en besettelse for dette hellige monsteret. «Jeg har ikke analysert situasjonen ennå, men vi ser at Al Raji fortsatt er foran, Sainz er der fortsatt, Audi gjør det bra, Nasser også.» oppsummerer lappen. «Jeg tapte i går, men det er viktig å gjøre det på en god scene. Du bør ikke bli etterlatt før du går inn i de større stadiene i det tomme kvartalet. Men foreløpig blir vi med konkurrentene. Faktisk, for det fransk-belgiske mannskapet var målet ikke bare å fange, men å vinne tid. Avslutningen på arrangementet skulle bli vanskelig med passasjer i seksjoner som skapte mange problemer og mange punkteringer for Prodrive Hunter i fjor. I mellomtiden dukker en uventet første leder opp. Saudiarabiske Yased Al Rajhi er ikke den mest smidige av sjåførene, men han er en fullfører. På kommando av generalen, 4 minutter foran Carlos Sainz, ønsker Overdrive-sjåføren endelig å vinne på sitt land. «Hva er jeg klar til å gjøre videre?» Yazeed kommenterer at han må overvåke oppgangen til lagkameraten Lucas Moraes, som er nummer 4 på 19 minutter. READ Fullførte arbeidet for Club Brook, som beseiret OHL for å kvalifisere seg til den belgiske cupfinalen Unge Seth Quintero på den andre siden var spillet over. Men dette tilbakeslaget burde begeistre californianeren til å være vert for ham som en scratch-festival. Han er fremtiden til Tucker!