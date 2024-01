Dakar 2024: Så langt går alt (nesten) bra for Audi

Nasser Al-Attiyah sa at han forventer at alle tre Audi RSQ e-tronene blir pensjonert etter tre etapper. Den sjette begynte denne torsdagen, og Qatar må innrømme at det var feil. Ringmaskinene går fortsatt, selv med to til på rad. Det er nesten overraskende å se de grå og røde maskinene gjøre det så bra når Dakar nærmer seg halvveis.

Selv om Dakar-prosjektet ikke var en topp prioritet for Ingolstadt, som er sterkt fokusert på F1, var tyskerne opptatt av å ta seg av exiten. Selvfølgelig var forrige sesongs mange uhell grunn til alarm. Men nå er bilracersjefen Carlos Sainz trassig: sjefen hans trakk alt for sin siste opptreden i det enormt populære rally-raidet. Audi opplever sannhetens øyeblikk. Hvis RSQ slipper unna det tomme kvartalet uten problemer, må vi definitivt stole på dem for siste etappe av Dakar. Hierarki er godt etablert i Sven Quandts tropp, i motsetning til det som kan skje i Prodrive, som har to haner i samme skur med Sébastien Loeb og Nasser Al-Attiyah. Den fine overraskelsen med denne første delen av Tucker er Ekstrom. Det er virkelig vanskelig å se Mattias Ekström komme opp for å utfordre den vanlige topplassen mot den naturlige lederen, Sainz. Svensken, Prolog-vinneren og Matador, nummer to, 16 minutter bak i det generelle klassementet, var en hyggelig overraskelse i denne første delen av Dakar. Men Audis gode allrounder ser fortsatt litt stram ut til å kutte hjørner med den tredobbelte Dakar-vinneren. «Vi har bra tempo i det tomme kvarteret, men mange kilometer venter på oss denne fredagen. Kommentarer av Ekstrom. Men germanerne var ennå ikke blitt uovervinnelige. Pålitelighet er deres akilleshæl. RSQ er et gassanlegg som noen ganger har kontinuerlige funksjonsfeil uten noen åpenbar grunn. Stéphane Peterhansel betalte prisen, «Monsieur Dakar» må trekke en strek under hans vinnersjanser i år. Stoppet ved km 256, «Peter» måtte håndtere en ødelagt hydraulisk jekk, og hindret ham i å skifte et flatt hjul… og dra nytte av servostyringen! Noen ganger har fliser muligheten til å fly i svermer. Spesielt når bilen din er korthuset.