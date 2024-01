Dakar 2024 (SS7): God avtale for Loeb og Lurkin, som fikk tilbake 10″ fra Sainz

Nivå 7 ble annonsert som spesielt vanskelig, og det var det. Dagens hovedoffer var Mattias Ekstrom. Svensken mistet mer enn to timer i sin Audi RSQ etter mekaniske problemer. Enhver sjanse for en finaleseier var borte for skandinaven. Med bare én av maskinene deres igjen i kampen, begynner de fire ringene å gni tenner, og den tar ledelsen. Vil hun vare til slutten?

For denne gangen hadde Sébastien Loeb og Fabian Lurkin på seg Turbo. Duoen fra Prodrive-klanen tok den offisielle etappeseieren. «Det er en veldig god avtale.» Alsace kommentarer. Faktisk har Carlos Sainz, 4., tapt over ti minutter og er nå bare 19 minutter foran hovedtrusselen. Lucas Moraes (Toyota) og Nasser Al-Attiyah (Hunter) er satt inn mellom de to siste gruppekandidatene for seier.

Guillaume de Mévius (Toyota) hadde en vanskelig dag og tapte mer enn 30 minutter. Likevel ligger belgieren på 4. plass i det generelle klassen,… 30 minutter bak Moraes. Så siste etappe er fortsatt mulig for overdrive-føreren.

I motorsykler vant Ignacio Cornejo spesialen med 32'' over Kevin Benavides og 3'12'' over Luciano Benavides. Et søramerikansk hat-trick, Cornejos tredje etappeseier og hans personlige rekord på Dakar. «Nacho» hadde allerede vunnet på slutten av etappe 2 i Al Duwadimi, som ble hans høyborg! Chile vant deretter etappe 4. Totalt sett tok han Adrian van Beveren av pallen, 6'48'' bak sin amerikanske lagkamerat og leder. VBA er 4. på 14'39''. Grenen er forbundet med tre Hondaer. 27. gang for Jerome Martini, 24. gang på to hjul.

Komplett rangering for Dakar 2024