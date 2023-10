Dakar – japansk hydrogenutfordrer på Mission 1000

Du vil høre om det veldig raskt. Mission 1000, et nytt løp organisert av ASO på sidelinjen av en turnering Dakar Fra 2024 vil de bli allokert til nye energier. Den første aktøren som ble introdusert er en sammenslutning av flere ledende japanske produsenter, både på to og fire hjul.

HySE-prosjektet (Hydrogen Mobility and Small Engines, som kan oversettes som Hydrogen Mobility and Small Engines) samler Toyota, Honda, Suzuki og Kawasaki. Sammen utviklet de en lettvektsprototype basert på T3 (klassen som ville bli kalt Challenger på Dakar). 3D-bildet som sendes av HySE lar oss koble til OT3 bygget av Overdrive Racing i 2021.

Det belgiske teamet, ledet av Jean-Marc Fortin, skal vedlikeholde bilen på Dakar 2024. Chassiset er modifisert for å introdusere en hydrogentank. HySE-X1 drives av en motorsykkelhydrogenmotor som HySE for tiden bruker i sine forskningsaktiviteter. Det er en 4-sylindret, 16-ventils motor med en kapasitet på 998 cc. HySE-X1 veier rundt 1,5 tonn.

«Vi er sikre på at vi vil kunne yte den beste servicen for våre kunder,» sa Kenji Komatsu, president for HySE og daglig leder for Yamaha Motor Co.s tekniske FoU-senter. Ltd: «Vi bestemte oss for å delta i Dakar, hvis rike historie og tradisjoner vi kjenner. Hovedårsaken til vår deltakelse er at det gir oss muligheten til å formidle resultatene av forskningen vår på en lettfattelig måte. I tillegg ved å delta. i dette tilfellet kan vi identifisere potensielle problemer og forbedre teknologien vår for å løse de tekniske problemene som er nødvendige for å implementere mikrohydrogenmobilitet så raskt som mulig. »