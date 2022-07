Dakota Johnson var veldig ukomfortabel med denne videoen med Johnny Depp

Folket og kongefamilien

Det er videoer vi skulle ønske vi kunne se for alltid eller ikke tolke om syv år fra nå.

Dessverre er dette det som skjedde med skuespillerinnen Dakota Johnson da en viral video går rundt på internett, noe som gir skuespillerinnen sorg. Sistnevnte ble faktisk fanget opp i den svært omtalte prøvelsen til Brides of the Caribbean-stjernen. Men hvordan skjedde det egentlig?

Filmer som får folk til å snakke

Det hele startet med en fan-oppdaget video der vi ser Dakota Johnson undersøke Johnny Depps finger mens de to skuespillerne promoterer filmen sin. Svart messe På filmfestivalen i Venezia i september 2015. Under rettssaken uttalte Johnny Depp riktig at Amber Heard kuttet av fingertuppen hennes under en krangel i mars 2015. Hun ville ha kastet en flaske vodka som knuste og skadet hånden hennes. ham. Amber Heard avviste på sin side anklagene og hevdet at eksmannen hennes selv påførte skaden.

I den populære videoen ser vi Dakota Johnson spørre Depp om skaden, og viser deretter en bekymret luft. Det er nok til å gi fansen et umiddelbart nikk «Det nøyaktige øyeblikket Dakota Johnson fikk vite at Amber Heard var voldelig mot Johnny Depp …». Siden den gang har videoen som ble lagt ut 1. mai fått flere millioner visninger.

Da Dakota Johnson fikk vite at Johnny Depp var et offer for overgrep. Hun så på fingeren.Rettferdighet for #JohnyDepp pic.twitter.com/4OuX8XA8uu — Amir (@tvd_amir) 29. april 2022

Skuespillerinnen sier hun ikke husker når

Den eneste ulempen er at Dakota Johnson ikke bekrefter tolkningen av kroppsspråket hennes av nettbrukere. I en snakk med Britt Hennemuth for Vanity Fair, sa skuespillerinnen: «Jeg tenkte, «For guds skyld, hvorfor? Hvorfor ble jeg involvert i alt dette? ». stjerne Femti nyanser av grått Han bekreftet at han hadde sett klippet, men husket ikke samtalen. «Jeg husker ikke, men vær så snill å få meg ut herfra.»Sa hun «Ikke la dette fortsette. Gud, kan du tenke deg om jeg blir kalt til vitneskranken?».

Stjernen benyttet anledningen til å fordømme vitriolen rundt etterforskningen. «Jeg kan ikke tro at folk ser på dette som om det er et show»hun sa. «Det er veldig, veldig, veldig sprøtt. Mennesker er veldig merkelige. Internett er et vilt sted.»