Dalian Atkinson-rettssak: Kvinnelig offiser forteller ikke sannhet om kjærestens spark.

EN En kvinnelig politibetjent er anklaget for å samarbeide med PC-kjæresten sin for å lyve om hvordan han sparket den tidligere Aston Villa-fotballspilleren Dalian Atkinson i øyeblikkene før han døde.

P.C. Han ble bedøvd til bakken før han ble sparket to ganger i hodet i 33 sekunder av Benjamins munk Askinson, har Birmingham Crown Court hørt.

Kjæresten og medarbeideren P.C. Mary Ellen Betley-Smith, 31, er anklaget for å ha samarbeidet med kjæresten sin for ikke å ha fortalt sannheten om Giggs.

Alexandra Healy QC, advokat for saksøker, sa til retten: “P.C. Betley-Smith ser ut til å ha gått sammen om å fortelle sannheten om hodesparket, noe som indikerer at de to offiserene diskuterte seg imellom hvordan de best kunne ta ansvar for deres ulovlige angrep. På ubevæpnet Dalian Atkinson. “

P.C. Crown beskylder Monk for å ha endret historien sin fordi han vet at han ikke kan rettferdiggjøre sine handlinger, og P.C. Voldgiftsretten hørte at Betley-Smiths beretning stort sett var den samme som hans kollega.

Fru Healy sa til juryen: ”Å gi Dalian Atkinson to sterke spark i hodet kan ikke være et rettferdig defensivt tiltak.

“Det er vanskelig å se at et spark i hodet alltid vil være et greit grep for å forhindre at Dalian Atkinson reiser seg. Du kan ikke se hvordan to spark kan være.

“PC Monk sa i sitt første intervju at han bare sparket Dalian Atkinson en gang i venstre skulderområde. Bevis fra hva andre offiserer på scenen sa viser at han var godt klar over at han sparket ham. Hodet viser at han vet at han ikke kan rettferdiggjøre disse sparkene. “

P.C. Retten hørte før hvordan Monk sparket Atkinson, som la merkelappen til snørene sine på den tidligere fotballspillerens panne.

Ifølge tre sakspatologer kan sparkene ha bedøvet Atkinson, og “den lengre varigheten av taser og sparkingen i hodet hans bidro betydelig til hans død”.

P.C. Patrick Gibbs QC, som forsvarte mangoen, sa til retten at “det er ingen tvist om at Dalian Atkinson burde blitt sparket to ganger i hodet.”

“Dette er den eneste forklaringen på merkene på pannen hans,” sa han til klienten sin, “han gjorde det fordi han gjorde det.”

MR. “

Retten hørte den “skremte” PC-munken ba kjæresten sin om å stikke av fra Atkinson etter at han truet med å “ta deg til helveteens porter.” På det tidspunktet jobbet han for sin West Mercia Police-kollega P.C. Mary Betley-Smith, 31, var i et forhold med de to som svarte på en 999-samtale på Meadow Close i Delford.

Den kvinnelige offiseren, som var 26 da hendelsen skjedde, var i prøveløslatelse, siden hun bare var politibetjent i 2015. De to ble intervjuet med forsiktighet i 2016, P.C. Han er redd for seg selv og kjæresten sin fordi Monk ba partneren sin om å stikke av. Hvordan få tilgang til Dalian Atkinsons fars hus i Meadow Close, Delford, P.C. Monk beskrev at han var klar over en “veldig, veldig høy linje” innen eiendommen.

Alexandra Healy sa til juryen for Crown Prosecution Service (CBS): “Mr Atkinson dukket opp i døren i et rasende raseri og sa: ‘Dette er Messias.’

“Han sa at han laget Daser, men Dalian Atkinson – men han visste ikke at det var Dalian Atkinson på den tiden – selvfølgelig brydde jeg meg ikke om det, han sa:” Jeg skal ta deg til helveteens porter.

“P.C. Monk er redd for seg selv, partneren sin, og 22 plenstengninger,” sa han. “På det tidspunktet var partneren hans partner og medarbeider, men de var i et forhold.”

Atting Atkinson første forsøk mislyktes, og på den tiden var han i P.C. Betley-Smith fikk beskjed om å “løpe”, hørte retten.

Det første vitnet som ble kalt under rettssaken var kjæresten til Atkinson, Karen Wright, og hun fortalte voldgiftsretten at kjæresten hennes hadde en advarsel om at politiet ville drepe ham i ukene før han døde.

Dagen før Karen Wright døde i Birmingham Crown Court, sa Atkinson til henne: “Du får se når jeg dør. Jeg er Messias. ”

Miss Wright sa til retten: “Jeg har aldri hørt ham si dette før. Det er uvanlig. Han er overbevist om at han kommer til å bli drept, eller at han ikke vil være sammen med oss ​​lenger.”

På spørsmål om hun tidligere hadde fortalt noen som trodde hun kunne bli drept, sa Miss Wright at kjæresten hennes ville “drepe meg i NHS eller politiet.”

Fru Healy QC i Birmingham Crown Court for rettssaken sa at “dødsårsaken” faktisk var en rettidig arrestasjon av et hjerteinfarkt for å stabilisere Daser, etterfulgt av kontroll og åpenbar tvang for en person med to alvorlige sykdommer i hjerte og nyrer. Sykdom “.

PC Monk benekter alternative anklager for drap og drap, mens PC Betley-Smith benekter angrepet. Etterforskningen fortsetter.

Følg onsdagens forhandlinger i Birmingham Crown Court nedenfor