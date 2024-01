Dam-Malkas voldshandling har skapt oppsikt i Norge Europa og verden – Ishockey

Olivier Dame-Malkas opphold i Norge ble kort, varte i 14 kamper, og endte voldsomt. Torsdag kveld møtte laget hans Frisk Oskar Sturgeon. Den 33 år gamle sikkerhetsvakten, ikke kjent for å være mild, angrep unge Sondre Kronley (18) voldelig.

Den unge Stjernen husket fakta i spissens spalter nrk.no : » Det var en oppladning, og spillerne kom sammen. Jeg stoppet ham fra å gå inn i kampen. Vi tok hverandre i skjorta og han spurte meg om jeg ville slåss og jeg sa ingenting under hele hendelsen. Det vokser og plutselig slipper han hanskene og begynner å slå meg. Han slår meg flere ganger og jeg prøver å slå armen hans for å redusere skaden. Han slo meg og jeg prøvde å bevege meg bort fra ham så han ikke kunne gjøre mer skade. »

Bildene sjokkerte Norge dypt, den hemningsløse volden til Dame-Malka, som deretter blødde helligbrøde på gulvet. Det tok et kvarter å rense blodpølen. Presidenten i Norges Hockeyforbund, Daje Pettersson, er skarp: « Hendelser som dette skal ikke skje, det er uakseptabelt, det er utenfor grensene, det er ikke idretten vår verdig. »

I sine verk angriper Olivier Dame-Malka 18-åringen … pic.twitter.com/3UaGJ8S7wW — Nicolas Jacquet (@Nico_Jt_) 5. januar 2024

Legene fryktet hjernerystelse og brukne bein, men Kronley slapp til slutt med skader. Dame-Malka møter hard motstand fra forbundet. Hendelsen kunne blitt en tragedie og Stjernens klubb ønsket ikke å stoppe der. Dets president Gisl Eduard Arnes bekreftet at klubben vil inngi en politianmeldelse. » Dette er en av de verste sakene jeg noen gang har sett. » nevnte han Dagbladet, jobber Arnes også som advokat. » Vi tar det svært alvorlig at en av våre unge spillere ble hardt rammet av en eldre spiller med så lang historie. Denne oppførselen tilhører MMA snarere enn en idrettsarena i Norge. »

På vegne av Frisk Oscarklubb beklager vi at denne hendelsen har kommet til en slutt. Men bildene taler for seg selv…

Dame-Malgas kontrakt gikk ut fredag ​​og ble ikke fornyet, noe som ble tatt før hendelsen, ifølge Frisk Oskar sportsdirektør Vidar Wold. Han følte at spillerens temperament ikke var egnet for mesterskapet, og anerkjente smaken hans for å kjempe. Dame-Malga hadde allerede fått tre kampers utestengelse for å ha slått en motstander i desember. Han startet sesongen i Slovakia, Banska Bystrica. Hvilket lag vil ta risikoen med å signere den tidligere franske landslagsspilleren nå?

Oppdatert 9. januar 2024:

Stjernen-klubben har etter Sondre Grønlis ønske besluttet å trekke klagen til politiet. » Denne saken ligger bak oss nå » Klubben bekreftet på sine nettsider at Olivier Dam-Malga, suspendert i seks kamper, hadde beklaget.