Damelaget gikk ut av kvartfinalen

Etter seieren mot Nederland onsdagDet belgiske padlelaget for kvinner møtte Spania i kvartfinalen torsdag ettermiddag i Doha i Qatar til verdensmesterskapet. Dessverre, ikke egnet for motstanderen, klarte ikke kvinnene å beseire spanjolene. De tapte 3-0.

Spillet utviklet seg raskt fra det første spillet. Det belgiske paret, som dominerte 6-0 i første sett, klarte å snappe kun tre kamper til 3-6 i den andre kampen. Den avgjørende andre kampen for lagets fremtid er ennå ikke klar. Belgia, som raskt ble slått 6-0, 6-1 i settet, så av resten av mesterskapet. I den tredje og siste vanskelige kampen slet kvinnene med å komme tilbake for å forsvare sin verdighet, og tapte til slutt for de ubeseirede spanjolene 6-0, 6-0.

Belgia tapte 3-0 for Italia, og vant deretter kvalifiseringsrunden Danmark Og i Nederland før møtet med Spania.

På herresiden klarte ikke herrelaget å kvalifisere seg til kvartfinalen. Han vant sin første kvalifiseringsrunde mot Qatar, men tapte deretter mot Brasil og deretter mot Italia, så mesterskapet tok slutt.