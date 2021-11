“Dancing with the Stars”: Her er den store vinneren av denne 11. sesongen!

Dette er finalen Dans med stjernene, Og det føltes at plasseringen til de tre kandidatene som konkurrerte var for høy. Denne fredagskvelden fremførte de den første Elimination-dansen. I sistnevnte tilfelle kvalifiserte de to lagene med best score fra juryen seg til Superfinalen.

Fra de første minuttene av denne finalen satte Tayc og Fauve Hautot tonen med en utrolig freestyle. Grunt Av Lady Gaga og Bradley Cooper. Skuespillet deres er en suksess. De fire jurymedlemmene tar den maksimale poengsummen “10”. Så paret er øverst på tabellen med 40 poeng ubeseiret.

Micho og Elsa Boise danser til Ninho. Stoppet et øyeblikk. Youtubeur tilbyr ikke slike tjenester. “jeg elsket det“Chris Marks snakker om Denitsa Ikonomova”Bedre forbedringer“For sesongen.”Michou, du er vår kjære“, annonserte på sin side Jean-Paul Gaultier. Michou og Elsa scoret totalt 32 poeng, noe som plasserer dem på andreplass på rangeringen.

Bilal Hasani og Jordan Moulerock kommer på scenen senere Kom deg opp Av Andra Day. Alltid med teknikk og eleganse. Franுவாois Alu erklærer at det var “I en liten sky“Under showet. Chris Marx snakker”Apoteose“. 39 poeng samlet. Bilal Hasani blir med Toy i superfinalen Dans med stjernene. Michou ble utvist.

Taik O Bilal Hasani?

For denne siste delen vil de to superfinalistene gi to danser, på slutten av disse vil juryen ikke gi noen hint, men navnet på kandidaten som vil gjøre dem mest overbevisende for hver dans. Denne gangen har publikum kun stemmerett på den kandidaten de ønsker å vinne Dans med stjernene.

Toy og Bilal Hasani fikk støtte fra sine slektninger og fans før de traff bakken. I motsetning til alle forventninger ble Fauve Hautots partner inspirert av en av hans favorittsangere … Billy Crawford, en kjent artist for sine sanger. Sporing Og Når du tenker på meg.

Tayc starter med en eksepsjonell samba. “Han var gal. Du gjorde oss konkurransedyktige“, Lance Denitza Ikonomova. Chris Marquez Azad:” J.Jeg har ikke lov til å rangere deg, men jeg ville ha satt en 10.”

Bilal Hasani gned på sin side den første valsen denne sesongen. En forestilling som forfører dommeren, men som ikke matcher motstanderen. De fire jurymedlemmene roste presentasjonen til Tayc og Fauve Hautot.

Hvis den tredje og siste dansen er et spørsmål som representerer en fantastisk dans i konkurransen, er trenden snudd. Bilal Hasani er den som overbeviser flertallet i voldgiftsretten. Den tidligere franske utsendingen og hans partner fremførte en samtidsdans på Eurovision Song Contest Mot Xias, som de gjorde under førstepremien. Tayc og Fauve Hautot, de valgte sine samtidige Sterk Fra stroma.

Stemmer talte: Toyk vant mot Bilal Hasani denne ellevte sesongen. “Takk fra hjertet. I tre måneder jobbet vi, Faw holdt meg i hånden, og hun slapp aldri taket. Selv om hun var vanskelig å fange, var jeg vanskelig å ha med å gjøre“, Dermed kunngjør vinneren av det tredje trofeet til Fauve Hautot.