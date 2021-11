“Dancing with the Stars”: Hvilket par ble slått ut ved inngangen til finalen?

Tayc, Bilal Hassani, Michou og Aurélie Pons. Denne fredagskvelden prøvde fire personer å vinne en billett til finalen Dans med stjernene. Om kvelden fremførte Tayc og Fauve Hautot nok en gang en samtidsdans og brant gulvet. Ikke tving Camille Lelluch er ikke det. “Kunstnerisk sett er det mer enn 10 av 10, noe som er eksepsjonelt.”, Som er fascinert av skuespillet han nettopp har sett, starter Fran பிரான்ois Aluva. Sampla av Bilal Hasani og Jordan Moulerak Hei onkel Black Ice Peace vant også dommerne. “J‘Jeg har den tekniske dyktigheten og ytelsen til å inspirere deg til å se finalen (…). Jeg vil bare fortelle deg: helt varmt!”, sier Chris Marx direkte. Dommerne la merke til Michos avgang og det gode forholdet mellom Aurelie Ponce og hennes partner, Adrian KP. Skuespillerinne av I morgen er vår Oppmuntret av Jean-Claude von Tomme: “Du vet at dans er som en lek, fortsett!“, fortalte han henne i en innspilt videomelding. Nok til å heve henne til fremtiden …

Da Tayc kvalifiserte seg til finalen, møtte Michou, Bilal Hassani og Aurélie Pons hverandre i den andre dansen. “Dette er et spill som kvalifiserer til semifinalen“, Chris Marcus Bilal Hasani og hans partner vant billetten til finalen så alt spilles mellom Aurelie Bones og Micho. Etter den tredje dansen, på en paso doble. Seven Country Army Fra de hvite linjene bestemmer publikum seg for å redde Micho og partneren hans Elsa Boise. Så Aureli Bones ble slått ut ved inngangen til finalen.