Daniel Gilbert blir TV-programleder i Belgia

Danièle Gilbert vil presentere 7 show i 42 minutter på Pickx + fra begynnelsen av august (Proximus gruppekanal, red.anm.)«, Vi lærer. Under innspillingen i Nammur i juli vil den tidligere franske TV-stjernen motta tolv belgiske og franske personligheter (fortsatt hemmeligholdt) og planlegge en rekke overraskelser. « Det er det Det blir intervjuer, men fremfor alt andre ekstraordinære ting blir det braEr «Betror oss Den 79 år gamle beskytteren er en tidligere talsmann for ORTF. « NDette har ingenting med MIDI-premiereshowet mitt å gjøre Hun lover. Det ville ikke være min mening. Men det er vanlig å gå dit jeg spør (smiler). Min egentlige rolle er å fremheve folk, og der må jeg gjøre noe. TV er mitt element, og derfor tok de kontakt med meg.

Mens de er i Frankrike, er noen medier påvirket av sannheten At hun ville ha mistet alt Hvor Vil bli ødelagt, Her er noe å sette rekorden rett på. «Jeg er lei av at folk sier tull om meg!» Er sint på den kjente redaktøren av Middagspremiere Denne sommeren vil presentere mange unge Stemme Omvisninger på luksusleirer og med Laurent Rookers skuespill, Stor varme. «Fritid er ingenting for meg. Jeg må jobbe. Jeg er en aktiv person. Jeg er bare god når jeg gjør ting, og jeg er fornøyd med å dele favoritten min med publikum!» Vi må avslutte med kjærligheten hun har til nasjonen vår. « JegForetrekker belgisk atmosfære, sannsynligvis på grunn av min Alsace opprinnelse knyttet til Belgia. Du tar arbeidet seriøst, uten å ta deg selv for seriøst. Jeg er så glad fordi det ikke bare er på TV, men også å gå hjem til deg. Jeg liker det, og humøret ditt er forfriskende når det berører meg.»