Leeds United har avtalt en 25 millioner dollar avtale med kantspilleren Daniel James med Manchester United.

James vil ha medisin i dag før han drar til Finland sammen med resten av Wales for internasjonalt vennskap.

Ettersom alle parter håper at en avtale vil bli fullført innen 23.00 tirsdag kveld, vil ikke Leeds personlige vilkår være et problem.

Den 23 år gamle Wales internasjonale kantspilleren har startet to av Uniteds tre beste Premier League-kamper denne sesongen. Wolves vant søndag 1-0.

Derimot, Cristiano Ronaldos kommende kreditt Leeds, som vil være halvveis i James minutter for Old Trafford, ble med nesten før han signerte for United i 2019.

Lingard, Diallo Man bodde på Utd

Som det er, vil Jesse Lingard være i Manchester United og klubben vil være glad hvis England blir i den internasjonale klubben.

Hvis et tilbud kommer i siste liten, vil det bli diskutert med Lingard og det vil bli tatt en felles beslutning.

I mellomtiden, hvis han blir på Old Trafford, vil ikke kontraktforlengelsen bli avvist, i likhet med hans nåværende kontrakt neste sommer.

Bilde:

Jesse Lingard lånte vellykket fra West Ham forrige sesong



Amat Diallo blir i United i dette vinduet.

19-åringen fikk lånet fordi kantspilleren var ivrig etter å få litt erfaring fra Ole Gunner Soulscare Club.

Fenord er veldig glad i signeringen, men Frank Arneson, sportsdirektør på ERTVC -siden, bekreftet at de ikke kommer til å forfølge en avtale i dette vinduet.

Elfenbenskysten internasjonale kantspiller, han ble festet med en midlertidig bryter Sheffield United Championship -side, Kan i stedet flyttes midlertidig i overgangsvinduet i januar.

Ettersom stor forventning vokser rundt Cristiano Ronaldos retur til Manchester United, rapporterer Sky Sports ‘Ben Ransom fra utenfor Old Trafford.



Analyse: Hvor er James neste?

On Sky Sports News 'Dharmesh Sheth Transfer Show:

“United ser ut til å være klare til å slippe ham ut av dette vinduet,” sa Ole Gunner Soulscare på spørsmål da han startet Molineux -seieren over James.

“Men med ankomsten av Jaden Sancho og muligens Ronaldo, kommer James til å se sjansen til hans første lag veldig slank.

“Det har vært mye snakk på sosiale medier om Leeds, og vi vet at de har en langvarig interesse.

“Leeds vil holde et øye med hva Man United gjør og hva James ønsker å gjøre. Definitivt se opp for Deadline Day.”

Sky Sports 'Tim Thornton sier at Ronaldo fullførte sin medisinske karriere før han kom tilbake til Manchester United



Cristiano Ronaldo fullførte sin medisin fra Manchester United da han kom tilbake til sin tidligere klubb.

United kunngjorde De kom til enighet med Juventus 36-åringen skal signere tilbake på forhånd fredag.

Vilkårene i den toårige avtalen er blitt enige, og de nødvendige aspektene ved kontrakten må være ferdig før tirsdag kveldens frist.

Premier League -klubben vil betale rundt 15 15m (8 12,87m) og ytterligere 8 8m (£ 6,86m) i tillegg for den portugisiske kapteinen som har vært medisinsk i Lisboa i helgen.

Ronaldo scoret 118 mål på 292 opptredener under sin første periode med United mellom 2003 og 2009.

