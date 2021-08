Daniel James: Mann UDT -kantspiller fullfører permanent flytting til Leeds | Fotballnyheter

Leeds United har signert Daniel James på en permanent avtale med Manchester United for 25 millioner.

James gjennomgikk medisinsk behandling i Leeds tirsdag før han flyr til Finland med resten av Wales -teamet for internasjonalt vennskap.

Den 23 år gamle kantspilleren har startet to av Uniteds tre første Premier League-kamper denne sesongen. Wolves vant søndag 1-0.

Derimot, Returen til Cristiano Ronaldo James Peking har presset ned en ordre på Old Trafford, med Leeds som frivillig til å bli med dem før han signerte i United i 2019.

James, som har på seg trøya nr. 20 i Leeds, snakket eksklusivt med ham Sky Sports News Da trekket ble kunngjort, sa han: “Vi er veldig glade for å være her, vi er glade for at alt er over nå, og vi er glade for å komme videre.

Ku #LUFC Jeg er glad for å bekrefte signaturen til Don James – Leeds United (@LUFC) 31. august 2021

“Det var en virvelvind for meg, litt gal [the last 24 hours]. Men som sagt, jeg er takknemlig for at klubben fortsatt har vært interessert i meg siden den gangen og fortsatt stoler på meg. [when they nearly signed me] For to og et halvt år siden.

“Jeg er glad for å være her nå, og jeg kan ikke vente med å spille foran disse fansen.

“Jeg tror jeg alltid har vært interessert i Leeds siden jeg signerte fra Swansea.

“Som du sa, tror jeg ikke det har skjedd så mye [this window]Dette skjedde de siste par dagene. Det skjedde så fort, men jeg fikk det til, og det er her jeg vil gå videre.

“Det er strålende å være her. Sist jeg signerte alt, men det falt tydeligvis i siste minutt. Alt jeg gjorde i dag ser ut som i går, fotballmessig, alt går veldig fort.

“Jeg er glad for at alt er over nå. Tilsynelatende nå som jeg har fått en landskamp, ​​så ser jeg frem til å komme tilbake til den første kampen mot Liverpool.”

