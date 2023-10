Daniel Lamarre, den tidligere sjefen for Cirque du Soleil, ser tilbake på den massive permitteringen av ansatte: «Det var 15 måneder med gru»

«Vi ble virkelig motivert av ideen om gjentakelse. Det var 15 måneder med skrekk, regnskapsførere, advokater, bankfolk … Og denne kvelden ser du meg med et stort smil fordi, i dag, «vil vi fremføre 44 show. Sendes et sted i verden. Det betyr at vi er tilbake til der vi var før pandemien.»sier Daniel Lamarre. «Var det stressende? Jeg benektet alltid ideen om at alt var over, men for å være ærlig med deg, var ideen der. Det var styrken til dette globale merket som drev investorer til å reinvestere i Cirque du Soleil.

I dag har Daniel Lamarre forlatt ledelsen i Cirque du Soleil. Hvorfor «Konsistens var hovedmålet mitt. En yngre person med friske ideer var nødvendig. Min største luksus i dag er å jobbe med store prosjekter innen utvikling og nye programmer.»

Cirque du Soleil Kurios-showet kan også sees foran Palais 12 i Brussel frem til 5. november.