Daniel Levy vil ikke droppe Harry Kane -karakteren når Man City forbereder seg på den siste auksjonen

Tottenham Hotspur -leder Daniel Levy er ikke tvunget til å selge Harry Kane til Manchester City i den siste uken i overgangsvinduet.

Er byen Kane forventes å gjøre et nytt forsøk på å signere før han lukker vinduet Neste tirsdag klokken 23.00, men Levy vil ikke slippe sin vurdering eller underkaste seg noe press på spissens fremtid.

Bevis tyder på at selv Levy kunne nekte å by nær 150 millioner dollar på Cain, selv om 28-åringen tidligere ble sitert en budpris og tid for å finne et alternativ.

Hvis City ikke klarer å endre tankene til Levy eller tilbyr en god mulighet som ikke kan utelukkes, vil Premier League -mesterne ikke signere en spiss eller vurdere et alternativ.

Dusan Vilahovic fra Fiorentina, som var Tottenhams mål, antas å ha blitt vurdert av byen. Men til tross for at Englands kaptein nå vender tilbake til trening med Tottenham, er Kane fortsatt klubbens mål nummer én til tross for at han dukket opp i klubbens første sesong som et alternativ til Wolverhampton Wanderers.

Kane bekreftet sitt engasjement for Spania mens han var i klubben ved å legge ut en melding på Twitter om “strålende kampseier” etter seieren mot Vance.

Med tre år igjen av seksårskontrakten han signerte i 2018, vil Kane være i utmerket stand til å forlate Tottenham neste sommer hvis han ikke flytter til City i år.

Men det er frykt for at City kan flytte fokuset til Earling Holland neste sommer, og i en alder av 29 neste år kan Kane ha savnet sitt store trekk.

Levy møtte kritikk fra utenfor Tottenham For å nekte å forhandle om Kane, Men City er ennå ikke i nærheten av å teste avgjørelsen hans, og arten av Gentleman -avtalen mellom paret er kontroversiell.