Danmark forbyr brenning av koraner og andre religiøse tekster

Derfor er forbudet mot «urettmessig håndtering av de hellige skrifter» nedfelt i straffelovens kapittel 12. En ny lov er vedlagt med et vedlegg på tretti svært detaljerte sider. Det er nå forbudt å «skitne, trampe, sparke eller skade» Koranen, Bibelen, Toraen, Vedaene og Tripitaka (alle kanoniske buddhistiske tekster) på noen måte, slik den er anerkjent av den danske staten.

Enhver som begår en slik handling på offentlig sted, i en demonstrasjon eller kringkaster handlingen sin på sosiale nettverk eller til et stort publikum, straffes med bot og fengsel i 2 år. Bare media er unntatt fra å publisere bilder eller videoer av religiøse skrifter som brennes.

Religiøse gjenstander som kors, mezuzaer eller bønnetepper er ikke berørt av loven – slik det opprinnelig var tenkt. Politi og advokater mente at det ville vært for komplisert å håndheve et så bredt forbud. Bare skriftene og alt de ligner kommer under loven, som et «korankort med blanke sider».

Men kan alle mulige stygge handlinger forutses? Hvem definerer hva som er «upassende behandling» som ikke er forutsatt i loven? Regjeringen påpekte at vurderingen av saker som ikke følger av teksten «vil skje ut fra et samfunnsperspektiv, ikke etter trossamfunnenes kriterier».

For eksempel et spørsmål som ble reist og bekreftet: Det er tillatt å pakke Koranen, Toraen eller Bibelen inn i regnbueflagget, symbolet på LHBTQIA+-saken, men ikke i svinekjøtt. Spørsmålet om noen som kaster en Koran i en offentlig søppelbøtte ble også diskutert. Dette er tillatt så lenge det gjøres «på en måte som ikke kan oppfattes som upassende».