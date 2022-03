Danmark har godkjent gjenopptakelsen av leggingen av gassrørledninger mellom Norge og Polen

Byggingen av en undersjøisk gassrørledning mellom Norge og Polen vil redusere Warszawas avhengighet av russisk gass, etter en langvarig suspensjon av miljømessige årsaker, kunngjorde den danske energiinfrastruktursjefen Energenet tirsdag.

I 2021 tilbakekalte Miljø- og næringsmiddelkommisjonen, et dansk organ, tillatelsen til å drive 210 km av denne gassrørledningen i den danske regionen for å beskytte dyrearter fra Østersjøen. Rørledningen skal garantere norsk gassforsyning til Polen, og dermed diversifisere landets energiforsyning.

I 2019 kunngjorde polske at de ikke ville forlenge kontrakten med det russiske selskapet Gasprom utover 2022, som senere dekket to tredjedeler av gassforbruket. «Det danske miljødirektoratet har gitt en ny miljøtillatelse for gassrørledningen i Baltikum.«skrev Energet i en uttalelse.

denne «Den nye tillatelsen tillater Energynet å starte byggingen i deler av prosjektet lokalisert i Øst-Jylland (øst) og (sentralt) vest for Fyn, som har vært suspendert siden mai 2021.«.

EnergyNet planlegger å delvis drifte den baltiske rørledningen fra 1. oktober 2022. Rørledningen forventes å være i full drift innen 1. januar 2023, med en kapasitet på 10 milliarder m3 gass per år.

I forrige uke, på grunn av den russisk-ukrainske konflikten, stoppet Tyskland driften av den kontroversielle tysk-russiske gassrørledningen Nord Stream 2, som forbinder sitt territorium med Russland via Østersjøen.