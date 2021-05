Danmark hjelper USA med å spionere på Angela Merkel og europeiske allierte – Rapport | Danmark

Danmarks militære etterretningsbyrå har hjulpet USA i å spionere på ledende europeiske politikere, inkludert den tyske presidenten. Angela MerkelIfølge den danske kringkasteren og andre europeiske medier.

Sa Donmarks Radio US National Security Agency (NSA), som angivelig tappet Edward Snowden Merkels telefon i 2013, brukte også den danske sikkerhetsetterretningstjenesten (FE) til å spionere på tjenestemenn i Sverige, Norge og Frankrike.

Disse påstandene er inneholdt i en internt klassifisert rapport om FEs rolle i overvåkingsavtalen NSA Fra 2012 til 2014 sa kringkasteren med henvisning til ni uidentifiserte kilder som er kjent for etterforskningen.

NSA brukte danske informasjonskabler for å spionere på høytstående tjenestemenn, inkludert den tidligere tyske utenriksministeren Frank-Walter Steinmeier og deretter opposisjonsleder Peer Steinbrook. Det er uklart om båndene ble godkjent av den danske regjeringen.

Den danske forsvarsministeren Train Bramson, som tok ansvaret for forsvarsavdelingen i juni 2019, skal ha mottatt informasjon om at han spionerte i august i fjor. Danmarks sa til radio at “formell lytting til nære allierte er” helt klart uakseptabelt.

Av Frankrike Europa Ministeren, Clement Peon, sa at rapportene var “veldig alvorlige” hvis de ble påvist. “Vi må se om våre partnere i EU har gjort feil i samarbeidet med Danes American Services,” sa Peon til French Radio. “Blant vennlige land skal det være tillit og et minimum av samarbeid.”

En talsmann for den tyske forbundskansleren sa at han var klar over beskyldningene da de ble spurt av journalister og nektet å kommentere ytterligere. Steinbrook kalte NSA og FEs handlinger “en politisk skandale.”

Den tidligere senter-venstre sosialdemokratiske lederen erkjente at Vesten trengte etterretningstjenester, men sa at “det er forferdelig at vennlige etterretningstjenester faktisk spionerer på andre lands øverste representanter.”

Dawnmarks Radio offentliggjorde søndag kveld påstandene i en felles etterforskning med den svenske kringkasteren SVT, Norges NRK, Frankrikes Le Monde og Tysklands NDR, WDR og S ட்ச tze Zeitung.

Den danske kringkasteren sa at NSA hadde gjenopprettet tekstmeldinger, samtaler og internettrafikk, inkludert søk og chatter, takket være partnerskapet med FE. Danmark, En nær alliert av USA og Sverige, Norge, Tyskland, Nederland og Storbritannia.

Verken selskapet eller dets direktør, Lars Findsen, kommenterte rapporten den gangen. Dawnmarks Radio rapporterte at Finsen og tre FE-offiserer ble suspendert i fjor av et uavhengig tilsynsnemnd etter kritikk og påstander om grov forseelse som følge av en intern etterforskning som startet i 2015.

NSA svarte ikke umiddelbart på forespørsler om kommentarer. Sveriges forsvarsminister Peter Hulkvist krevde “full informasjon” og hans representant i Norge, Frank Bakke-Jensen, sa beskyldningene “ble tatt på alvor.”

Hvis det blir bekreftet, skjer det under og etter spionering 2013 Snowden-affæreDa en tidligere NSA-entreprenør lekket tusenvis av klassifiserte dokumenter som avslørte omfattende amerikanske overvåkingsoperasjoner utført etter angrepene fra 11. september 2001.

Snowden anklaget søndag daværende amerikanske visepresident Joe Biden for å være “dypt involvert” for første gang. Snowden Ble invitert på Twitter For “fullt offentlig uttrykk ikke bare fra Danmark, men også til deres eldre allierte.”

Den tidligere entreprenøren er siktet for tyveri av statlig eiendom, uautorisert kontakt med nasjonal sikkerhetsinformasjon og bevisst kontakt med etterretningstjenesten og å være i Russland.