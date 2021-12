Danmark: Nesten 3000 tilfeller av Omigron-varianten er rapportert og situasjonen er alarmerende

“På grunn av den nye, svært smittsomme Omigran-varianten, har danske helsemyndigheter besluttet å gi en tredje dose til alle 40 år og eldre, slik at de kan vaksineres fire og en halv måned etter den andre dosen.” Så langt har National Institutes of Health annonsert.

Med 7 799 infeksjoner i løpet av de siste 24 timene er det rapportert om nye statlige tilfeller i Danmark.

På én uke var antallet infeksjoner det høyeste med 46 189 tilfeller, 50 % høyere enn forrige uke, ifølge data fra danske helsemyndigheter utarbeidet av AFP.

Ved å redusere boosterdosegapet, argumenterte direktøren Søren Prostrom i en pressemelding at “folk kan gå inn i vinteren med bedre beskyttelse ved å øke risikoen for alvorlig sykdom og øke immuniteten i befolkningen.”

Storbritannia annonserte akselerasjonen av boosterdosen søndag kveld, som åpnet 18 år før nyttår.

Etter Storbritannia var Danmark det landet som oppdaget størst mengde omigran i sin jord, og begge landene var veldig flinke til å oppdage forskjeller raskt.

Per søndag var 2471 Omigran-tilfeller identifisert i nasjonalstaten Skandinavia på 5,8 millioner, hvor 80,6 % av personer over fem år allerede hadde fått to doser av vaksinen.

Omigran-varianten sprer seg raskere enn delta-varianten, og forårsaker mindre alvorlige symptomer og vaksinene er mindre effektive, sa WHO søndag, og understreket at dataene er for klissete.

Overfor en bølge av søksmål gjeninnførte Danmark i forrige uke nye restriksjoner, inkludert nedleggelse av skoler og høyskoler, reduksjon av natteliv og spredning av langdistansearbeid.