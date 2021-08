Danmark og Norge utviser ansatte for å stenge ambassader i Afghanistan

13. august – Danmark og Norge har stengt sine ambassader i Kabul og de nordiske landene sa fredag ​​at de ville si opp personalet etter hvert som sikkerheten i Afghanistan forverret seg.

Taliban strammet grepet om Afghanistan fredag ​​og tok kontroll over sine nest og tredje største byer, mens vestlige ambassader forberedte seg på å sende tropper for å hjelpe evakuere personale fra hovedstaden. Les mer

– Vi har bestemt oss for å stenge vår ambassade i Kabul midlertidig, sier den danske utenriksministeren Jeppe Kofot til journalister.

Den norske utenriksministeren Ine Soride har sagt at han vil stenge ambassaden og utvise norske diplomater, lokale ansatte og deres nære slektninger.

Finlands utenriksminister Becca Havisto sa i en uttalelse at et fly ville bli arrangert for å evakuere 130 afghanere, inkludert ansatte som jobbet for Finland, EU eller NATO og deres nære slektninger.

Den finske ambassaden i Kabul er for tiden åpen.

Disse nederlagene har skapt bekymring for at den USA-støttede regjeringen i Afghanistan kan falle til opprørerne i løpet av uker da den avslutter tilbaketrekning av internasjonale styrker etter 20 års krig.

Rapport av Stein Jacobson i København og Kladis Foch i Oslo; Redigering av Kevin Liffey, Jonathan Odyssey og Richard Song

