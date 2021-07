Danmarks beste herre- og damelag på det europeiske mesterskap i strandhåndball

Med fire seire på fire kamper i Varna, Bulgaria, toppet det danske herrelaget, de dominerende mesterne, sitt europeiske mesterskapslag i strandhåndball, men 2. løperen trengte en shoot-out-seier for å komme videre til Norge.

I gruppe A tapte Spania 21-19, 27-17, og sørget for at begge lag ble ubeseiret mot Danmark, mens Norge slo Romania i to sett.

Å vite at vinneren ville gå videre til hovedrunden, spilte Norge med Tyrkia, og kampen gikk til ledningen.

De norske spillerne mistet åpningssettet, men hoppet tilbake og vant shoot-out 22-24, 24-20, 9-6.

Danmark slo Spania 23-18, 19-16 for å toppe gruppen.

Frankrike toppet gruppe B og tapte – først mot Italia 24-14, 23-18, deretter for Hellas 30-15, 24-16.

Med på dem i neste runde er Ungarn og Ukraina.

Kroatia vant alle sine kamper i gruppe C med fire lag, og slo Polen 29-20, 24-20 i settet.

Sverige slo Bulgaria 22-9, 19-13 for å ta tredjeplassen og kvalifisere seg med Polen og Kroatia.

I gruppe D vant Russland alle tre kampene sine, og har i dag 100 prosent rekorden, og slo tredjeplasserte Tyskland 19-17, 18-16.

Portugal ble med på andre runde, som vant settet 18-12, 24-14 mot nederlenderne.

I kvinnenes kamp slo den forsvarende mester Danmark Tyrkia 21-12, 16-15 i et en-dags nederlag mot Ukraina og en 30-7, 28-10 seier over Bulgaria.

Da de fire første plassene konkurrerte om de tre beste plasseringene i neste runde, slo Spania Bulgaria 26-13, 22-11 og en 23-12, 21-16 seier over Ukraina var nok til å bli nummer tre med Tyrkia.

Norge toppet gruppe B med seier 19-12, 18-19, 10-6 over Italia, mens Kroatia og Ungarn gikk videre til hovedrunden.

I uavgjort mellom de to beseiret Kroatia Ungarn 14-20, 15-14, 12-10.

Tyskland tapte også i gruppe C, og slo andreplasserte Nederland 16-15, 24-15.

Portugal sikret plassen i neste runde med 17-6, 22-8 mot Romania.

Til slutt hadde gruppe D, Polen, Frankrike og Hellas to seire og ett nederlag for fremgang.

Polen toppet settet 14-15, 22-18, 5-4 mot Russland og slo Hellas 17-16, 18-19, 8-2 for å forhindre Frankrike i å fullføre 100 prosent.