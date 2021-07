Danny Wyatt gjenoppliver England for en serieseier mot India | England cricket-lag for kvinner

Danny Wyatt kom tilbake til formen i et avgjørende øyeblikk da England var ubeseiret på 89 av 56 baller for tap av åtte wickets mot India i den tredje T20-kampen på Chelmsford. Seieren ga England en samlet seier i multiformserien, poeng 10-6.

Waites femti, oppvokst på bare 33 baller, er det første spillet han har tatt for landet sitt siden desember 2019. Selv om han traff fem femtiår på fire omganger i 2021 Domestic Rachel Hoho Flint Trophy i 2021, slo han ballen hardere enn han hadde hele sesongen, og slo spinnerne Poonam Yadav og Radha Yadav på 12. over mot Shika Pandey.

“Jeg oppfordret henne alltid til å prøve å spille sitt naturlige spill,” sa kaptein Heather Knight. “Vi må gjøre henne positiv og aggressiv og ta kampen fra lagene så mye vi vet at hun kan. Å se henne spille i kveld har vært en stor oppmuntring for henne og vil gi henne selvtillit.”

Nat Skyver, som er kåret til spilleren i serien, spilte en gang en andre fele til Wyatt med balltre og falt åtte løp under femti da han ble kastet mens han prøvde å trekke Sne Rana.

Imidlertid tappet Wyatt lett de resterende 22 løpene, sluppet Deepti Sharma på en seks dyp kvadratmeter og scoret deretter fire løp for å forsegle avtalen med åtte baller igjen.

Ved denne anledningen kom Skyvers unike bidrag under Indias omgang, som var 153 for 6, deres høyeste T20-poengsum i England, til tross for å score 13 for 2 i fjerde over.

Smriti Mandana scoret 70 av 51 baller og fikk selskap av kaptein Harmanpreet Kaur (36 av 26) for 68 for tredje gang. Paret sirklet rundt England-bowlerne: Harmanpreet bedøvet Essex-publikummet ved å snu den lokale kvinnen Maddie Villiers over hodet i elven, og heve Mandana Freya Davis til en annen høy over lang tid.

Skyver var den eneste angriperen, bare sluppet inn 16 løp i sine fire overs, og ble til slutt fanget av Harmanpreet Leg-Pro i 13. omgang. Richa Ghosh scoret 20 av 13 baller for å sikre at Englands mål var over 150, selv om forskeren trakk en utmerket dykkerfangst i den dype midtveien, selv om det ikke hindret indianeren i å falle ødeleggende.

Imidlertid betalte India prisen for et stille maktspill der de bare scoret 28 løp og mistet to wickets i avtalen. Catherine Brunt, som toppet sin serielange konfrontasjon med Shafali Verma, slo ham ut for en and for andre gang på fem dager, og tenåringen klippet sine egne stubber.

“Dette er kulminasjonen på fem ukers hardt arbeid,” sa Knight om seriens suksess. “Vi var en halv boble på den tiden, så det er noen slitne mennesker – en virkelig karakter i dag, som var i stand til å sette den forestillingen under press.”