Dante Vanseer hadde en tøff tid de første månedene i Amerika, innblandet i uro etter det som ble oppfattet som raseuttalelser. Her går han igjen til fordel for NY Red Bulls og blir kåret til kampens mann for første gang siden han kom.

Mens Dante Vanseer burde nyte disse siste ukene med New York Red Bulls, fryktet vi at hans fremtidige karriere i MLS ville bli forferdelig. Etter kontroverser rundt ham, dårlige kommentarer, en San Jose-spiller som anklaget ham for rasisme, blitt degradert og gjort opp for seg, returnerte Wanseer til banen. Forrige onsdag kom den tidligere Union St-Guillois inn i kampen og gjorde forskjellen, og returnerte til New York mot Charlotte. Da ble Wanseer valgt Banens beste. «I andre omgang hadde vi mer bevegelse og fart i kampen, og det var vår styrke,» sa han til Red Bulls offisielle nettsted etter kampen. Ingen ord om hans retur til fordel, så definitivt et delikat tema, men Dante Vancier ser ut til å ha endelig levert. «Hvis vi fortsetter i dette tempoet, har vi noen veldig gode kamper foran oss,» begeistrer den røde djevelen.