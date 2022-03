Dante Vanzir åpner om sin suspensjon og unionssesong: «Alle har den førsteplassen i tankene»

I fire kamper måtte Union Saint-Gillois klare seg uten en av sine nøkkeldeler. Under Charleroi-unionen ble Dante Vanzier utvist for et slag til Valentine Ozornwaffer, suspendert i fem kamper, og har ennå ikke spilt en annen kamp.

Mannen som for tiden er sammen med de røde djevlene har vendt tilbake til gesten sin, som kjørte ham halvveis gjennom det svarte landet. «Det har vi rett og slett fått viteUnionist forklarer til de gule og blå klubbmediene. Det virket uskyldig for meg fordi jeg ikke ønsket å fornærme noen. Da gir det røde kortet og suspensjonen mening. Men all reklame er unødvendig.»

Siden han ble suspendert, har Vanzier trent normalt med medspillere uten spenningen til en helgekamp. «Jeg forbereder meg normalt, men uten et spesifikt målSier Dante Vanzeir. Når jeg kommer tilbake til banen må du trene for å være trent og klar. Det er fem uker for lenge.»

23-åringen vil gå glipp av turen til Standard, og returnere til Beersat-mottaket på den siste dagen av den klassiske etappen. Før du angriper Champions Playoffs. «Alle har en førsteplass i tankeneHan er enig. Etter å ha vært på toppen av rangeringen så lenge kan det være vanskelig å være fornøyd med noe annet. Vi ønsker å avslutte så høyt som mulig, men vi vet at sesongen vår allerede er en suksess. Så det er ikke noe ekstra press, men vi har ambisjoner om å fullføre over.»